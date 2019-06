La Reus Viu el Vi porta a la Llibertat 40 cellers i més de 160 referències

L’onzena edició de la cita, entre el 7 i el 9 de juny, reubica la zona de vermut i serà solidària

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:23

Amics del Joan Petit

Més de 50 estands amb 160 referències desplegaran, entre el 7 i el 9 de juny a la plaça de la Llibertat, una nova edició de la Reus Viu el Vi, que ja és l’onzena. La fira dels vins de les denominacions d’origen de l’àmbit de la Cambra de Reus permetrà els visitants acostar-se a prop de 40 cellers i reubicarà l’espai dedicat al vermut, que passa ara d’ocupar el centre a localitzar-se a l’inici de la plaça. Hi estaran representades totes les marques locals –Cori, Miró, Rofes, Or del Camp, Olave, Fot-li i Iris-De Muller– i també se’n podran tastar dues de convidades: el Vermut Mercadal i l’aperitiu Cap de Ruc, del celler Ronadelles de Cornudella.El president de la Cambra, Jordi Just, destacava ahir des de l’Estació Enològica el paper de la Reus Viu el Vi com a dinamitzador de la ciutat pel volum d’assistents que atrau i per la repercussió que deixa sobre àmbits com el del comerç o el de la restauració. Per accedir a conèixer almenys algunes d’aquestes 160 referències, tothom qui vulgui pot comprar el lot que inclou, al preu de 13 euros, copa oficial, cinc tastos, un portacopes, un catàleg i la possibilitat de guanyar el barret oficial del certamen.Pel que fa al vermut, s’oferirà un got especial a 2,5 euros que inclourà dos tastos. També hi haurà patates Piqué, originàries de Reus, i olives de Masrojana al preu d’1 euro cada ració. Per sis euros es podrà adquirir el lot sencer que incorporarà, també, el barret oficial de la mostra. Dissabte i diumenge, de 12 a 14.30 h., només obrirà l’àrea de vermut. A la tarda, la fira obrirà en la seva totalitat de 17.30 a 23.30 h. el divendres i dissabte de 17.30 a 22 h. A la coca central de la plaça hi haurà una àrea gastronòmica on es podran triar diverses especialitats per menjar, al preu de 2,5 euros. Entre elles hi ha la tapa que elabora el cuiner Gersol Ribal per la DOP Siurana i que enguany se servirà novament a la fira. La tapa inclourà, gratuïtament, una degustació dels vins de la DO Catalunya.L’acte d’inauguració serà el 7 de juny a les 19 h., i anirà a càrrec del president sortint de la Cambra, Isaac Sanromà. En el mateix acte hi haurà la geganta Arlet de la Colla dels Alegre del Barri del Carme i el gegant Peret Ganxet, del barri del Santuari. Tots dos s’han estrenat l’últim any. Durant tota la fira hi haurà dos dj que punxaran música en directe i, dissabte al matí, la biblioteca sobre rodes hi farà una aturada per difondre els llibres d’enologia entre el públic.La Reus Viu el Vi tindrà enguany caràcter solidari i col·laborarà amb la fundació Amics del Joan Petit Nens amb càncer. Per això, durant el certamen es podrà adquirir l’edició limitada de Vermut Frías i la recaptació es destinarà a la mateixa fundació.