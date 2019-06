L'Escola Joan Rebull de Reus tampoc recuperarà la línia de P3

Educació, que confirma igualment la pèrdua del grup a l'Escola Isabel Besora, apunta una baixada del padró, sosté que el 90,8% de famílies han entrat en primera opció i destaca que queden 77 places lliures

Actualitzada 06/06/2019 a les 12:58

L’Escola Joan Rebull, que a l’inici del present curs va perdre una de les seves línies de P3, no recuperarà el grup de cara al 2019-2020. Fonts d’Educació confirmen al Diari Més que la situació d’aquest centre és la mateixa que el de l’Escola Isabel Besora, on tampoc no reobrirà la línia de P3 que es va eliminar el 2018. Tots dos, per tant, es quedaran amb una línia menys. Les mateixes fonts precisen que la decisió s’ha pres en el marc de la Taula Mixta d’Ensenyament, on també està present l’Ajuntament de Reus, i que ha estat aprovada «per unanimitat». Educacio te les competencies exclusives en aquest pas.Des d’Educació concreten que, a Reus, «un 90,83% de les famílies han entrat a l’escola que demanaven en primera opció» i que el municipi compta encara amb «77 places vacants: 53 de públics i 24 a centres concertats». L’oferta per al 2019-2020 «es manté, per tant, en els 46 grups que van sortir l’any passat, tot tenint en compte que hi ha hagut una disminució del padró». Educació justifica el pas, també, per la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar. Famílies de l’Escola Isabel Besora, que mantenen des de fa mesos una intensa lluita per recuperar el grup de P3 perdut, han convocat aquesta tarda actes de protesta centrats en una tancada al centre d’ensenyament.