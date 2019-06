Enxampats a Reus dos conductors que triplicaven la taxa d'alcoholèmia permesa

Els homes han donat positius d’alcoholèmia de 0,91 i 0,71mg/l en la prova practicada

Agents de la Guàrdia Urbana de Reus han instruït diligències judicials aquest dimecres, 6 de juny, contra dos conductors per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els homes han donat positius d’alcoholèmia de 0,91 i 0,71mg/l en la prova practicada.El primer cas ha tingut lloc a la 1.05h al carrer d'Uruguai, quan agents del cos municipal han realitzat la prova d'alcoholèmia al conductor d'un vehicle Renault Scenic, un veí de l’Espluga de Francolí de 37 anys, el qual ha donat un resultat positiu de 0,91 mg/l d'alcohol en aire espirat.El segon cas ha tingut lloc a les 4.55h, al carrer Pere Benavent, quan agents de la Guàrdia Urbana han realitzat la prova d'alcoholèmia al conductor d'un vehicle BMW 430, un veí de Tarragona de 49 anys, el qual ha donat un resultat positiu de 0,71 mg/l d'alcohol en aire espirat.Els policies han instruït diligències judicials a tots dos conductor per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol.