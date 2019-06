Els pares de l'Escola Isabel Besora fan una sentada com a protesta per la línia de P3

Els afectats també tenen previst tancar-se dintre del centre fins ben entrada la nit

Actualitzada 06/06/2019 a les 17:06

Reunió amb Educació

L'Escola Joan Rebull tampoc

Els pares de l'Escola Isabel Besora de Reus han fet aquesta tarda una sentada davant la porta del centre com a acte de protesta per la falta d'una segona línia de P3. Els afectats es van reunir aquest dilluns als serveis territorials de Tarragona amb representats del Departament d’Educació de la Generalitat per tal de reclamar que es reobri la línia que el centre va perdre als inicis del present curs.Segons els pares, el tancament d'una línia de P3 «ha fet que 26 nens i nenes no puguin tenir accés a matricular-se a P3 per al curs 2019-2020» al centre. Després de la sentada, els concentrats tenen intenció de tancar-se a dintre de l'escola a partir de les 17.30 hores fins les 23 hores.La reunió que els pares de l'escola de Reus van tenir amb els representats d'Educació no va ser fructífera, ja que el Departament els va confirmar que per al proper curs no es recuperaria la línea de P3 eliminada.«Teníem el compromís del Departament d’Educació per escrit, amb signatura, que si reuníem suficients preinscripcions, acabarien reobrint aquesta línia de P3», explicava aquesta setmana el president de l’AMPA de l’escola, Jordi Pàmies. El centre ha aconseguit reunir un total de 51 preinscripcions, de les quals 25 es quedaran sense plaça pública arran de la decisió del Departament. Aquestes famílies si volen apuntar el seu fill o filla a l’escola hauran de buscar una alternativa abans de l’11 de juny, dia en que finalitzen les preinscripcions.Aquest matí, s'ha fet pública la notícia que l’Escola Joan Rebull, que a l’inici del present curs va perdre una de les seves línies de P3, tampoc recuperarà el grup de cara al 2019-2020. Fonts d’Educació han confirmat al Diari Més que la situació d’aquest centre és la mateixa que la de l’Escola Isabel Besora, on tampoc no reobrirà la línia de P3 que es va eliminar el 2018. Tots dos, per tant, es quedaran amb una línia menys. La decisió s’ha pres en el marc de la Taula Mixta d’Ensenyament, on també està present l’Ajuntament de Reus, i que ha estat aprovada «per unanimitat».