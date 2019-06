BASF segueix apostant per la cultura.

L'empresa signa un conveni amb l'Ajuntament de Reus i aporta 8.000 euros per a esdeveniments culturals de la ciutat

L’empresa BASF Española SL i l’Institut Municipal Reus Cultura de l’Ajuntament de Reus han signat un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general pel qual l’empresa dóna un suport general a esdeveniments culturals de la ciutat i que enguany es destinaran directament a la realització del Festival de les Arts de Reus FAR. La col·laboració econòmica del conveni és de 8.000 euros.La signatura de l’acord s’ha fet aquest dijous entre Rodrigo Cannaval, per part de l’empresa BASF, i Carles Pellicer, alcalde de la ciutat en funcions i president de l’Institut Municipal Reus Cultura. Des de l’empresa patrocinadora es mostra la voluntat de promoure i potenciar l’activitat cultural de Reus i el Baix Camp i, en concret, està interessada en col·laborar amb projectes culturals que siguin d’interès per la ciutat.