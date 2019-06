Prop de 5.000 persones celebren la fi del Ramadà a la mesquita de Reus

Per l’’Eid Al-Fitr’, la comunitat prega, escolta un sermó i esmorza en família després del mes de dejuni

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:39

L’espai complementari, al juny

La celebració que marca el final del període del Ramadà, l’Eid Al-Fitr, va aplegar ahir prop de 5.000 persones a la mesquita As-sunnah del polígon Granja Vila. La cita, tal com explicava des del mateix lloc el portaveu del centre de culte, Mohamed Said Badaoui, «és una de les més destacades de l’any, junt amb la Festa del Xai». La important afluència va fer activar des de primera hora l’habitual dispositiu de la Guàrdia Urbana per tallar al trànsit el carrer Tolerància, on van desplegar-se catifes per seguir la pregària des de l’exterior –més de 2.000 persones ho van fer a fora– donada la capacitat limitada de la mesquita, que va omplir també el seu espai superior.L’Eid Al-Fitr «dóna per conclòs el mes del dejuni» i implica una oració que té lloc cap a les set del matí i que està succeïda per un sermó. Després, «els assistents es feliciten el dia festiu i cadascú acudeix a casa seva per esmorzar amb la família, els amics, la gent propera i es fan regals als petits i també als més grans per reconèixer que hagi estat en dejú almenys alguns dies». Homes, dones i nens, de confessió musulmana i no, estan cridats a participar en aquest acte a què, ahir, acudien des de diferents punts de Reus i el seu entorn. Només a la ciutat, la comunitat d’aquesta confessió «representa un 10% o un 11% de la població, unes 10.000 o 11.000 persones».Enguany, el Ramadà ha transcorregut «força bé, també tenint en compte que ha caigut en una època en què no fa tanta calor. Ha estat millor que altres anys que coincidia de ple amb l’estiu», afegia el portaveu de la mesquita As-sunnah. Pel que fa al dispositiu de la policial local, «ha estat el mateix d’altres cops. Vam demanar una patrulla per vetllar per la seguretat i pel compliment de la llei i, a banda, tenim gent pròpia que intenta organitzar el màxim possible, sobretot pel que fa a l’estacionament de vehicles, per molestar el mínim que es pot als veïns».La comunitat està treballant des de fa mesos en l’ampliació de la mesquita per a activitats complementàries a l’oració. Aquest espai, tal com detallava ahir Badaoui, «encara no està actiu però sí que ens trobem ja enllestint els darrers serrells», fet pel qual «tenim la previsió que es pugui començar a fer servir a finals de mes de juny». Ahir, després de la pregària, es van recollir donatius entre els assistents a l’Eid Al-Fitr que aniran destinats, entre altres qüestions, també a sufragar aquestes obres, finançades pels qui acudeixen regularment a As-sunnah.