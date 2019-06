Llauradó es postula com la nova alcaldessa republicana de Reus

ERC es debat entre un pacte amb JxCat o el PSC, la CUP com a tercer soci de govern i deixant fora Ara Reus

Actualitzada 05/06/2019 a les 13:50

La candidata d’ERC a Reus, Noemí Llauradó, vol tenir l'alcaldia de la ciutat durant els pròxims quatre anys. Creu que la crescuda històrica en vots de la formació, que ha passat de 2 a 6 regidors, els avala per liderar un nou govern i també l’alcaldia. Llauradó es planteja dos possibles «escenaris» de pactes: un front independentista, amb JuntsxReus i la CUP, o un d’esquerres, amb el PSC i la CUP. Davant les reticències del partit a nivell nacional sobre aliances amb els socialistes, Llauradó respon que «exploren» aquesta via i que la prioritat és bastir «un govern republicà i independentista». Ambdues fórmules exclouen Ara Reus, fins ara soci de govern del PDeCAT i ERC. «O un escenari o l'altre, no hi ha pla C», ha dit Llauradó aquest dimecres al matí. Ara ERC vol convocar de forma immediata reunions conjuntes, a tres bandes, amb els partits per prendre'ls el pols al seu compromís sobre Reus i el país.ERC, amb uns resultats històrics a la capital del Baix Camp, on ha triplicat en nombre de regidors, no té pressa per negociar i s’ho pren amb calma. Fins ara la formació ha mantingut contactes individuals amb les formacions amb qui té voluntat de pactar, però ara les emplaçarà a mantenir trobades conjuntes de cadascun dels dos fronts possibles. Segons Llauradó, «són els que ha volgut la ciutadania, a través dels vots». El partit d’Ara Reus no té, a priori, cap cabuda en els plans d’ERC, que descarta revalidar l’actual pacte de govern. «Com que no s’ha posicionat, ni d’esquerres o dretes, o independentista o no, queda exclòs de l’equació», ha etzibat Llauradó. «No volem repetir en minoria, volem un govern estable, republicà i independentista», ha reiterat la candidata, en roda de premsa, a la seu local.Per a ERC, la CUP, fins ara a l’oposició, podria suplantar Ara Reus com a tercer soci de govern, ja sigui en l’eix nacional -sumant 16 regidors dels 27 en joc al consistori reusenc- com el d’esquerres -serien 15 regidors. El dubte que plana, però, és que els cupaires s’avinguin a qualsevol d’aquests dos pactes després d’haver expressat el seu posicionament contrari amb ambdues formacions. L’altre gran interrogant és que Junts per Reus estigui disposada a cedir o compartir l’alcaldia. «És qüestió de negociació en un joc d’equilibris, i també la generositat de tots», ha manifestat. Llauradó es mostra confiada de poder arribar al ple del dia 15 amb un acord «lligat» o, si més no, «molt evolucionat». Reconeix que, a deu dies del plenari, investir l’alcaldia, ara per ara, és la prioritat.