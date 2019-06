Ja es poden comprar les entrades per al concert d'Ana Belén a Reus

El preu oscil·la entre els 45, 35 i 25 euros

Actualitzada 05/06/2019 a les 16:48

Festival FAR

Les entrades per al concert que farà la reconeguda cantant Ana Belén a Reus ja es troben a la venda des d'aquest dimecres. La seva actuació està programada per al pròxim 30 de juny. Les entrades es poden comprar directament a les taquilles dels teatres Bartrina o Fortuny o online El concert d'Ana Belén, que començarà a les 21 hores i es farà a la plaça d'Anton Borrell, està inclòs al Festival de les Arts de Reus 2019. La veu de l'artista acarícia la música a Vida, el seu primer àlbum amb cançons inèdites en 11 anys: una col·lecció de composicions d'un desbordant optimisme que interpreta amb el coratge i la sensibilitat que la caracteritzen.El preu de les entrades oscil·la entre els 45, 35 i 25 euros.Dintre del Festival de les Arts de Reus també hi haurà l'actuació dels grups Els Catarres i Búhos, el dia 15 de juny a la plaça de la Llibertat. Ambós grups presentaran davant el públic els seus darrers treballs discogràfics Tots els meus principis i La gran vida, respectivament. El concert, que forma part també de la programació de la Festa Major de Sant Pere 2019, començarà a les 21.30 hores i és gratuït.Finalment, la darrera proposta del FAR serà Una nit amb la Beth, un concert que es farà el dia 4 de juliol, a les 21 hores, a l'Institut Pere Mata. Una de les veus més internacionals del nostre país, Beth Rodergas, regalarà una vetllada musical inoblidable fent un repàs per aquells temes que més l'han significat i presentant alhora una acurada selecció de cançons de tots els temps, versionades amb piano expressament per al festival.