El centre d'Alzheimer instal·la els quatre mòduls i obrirà al setembre

Durant els pròxims dos mesos s’executaran les partides de fusta interiors i exteriors, la climatització i els subministraments

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:16

Un jardí terapèutic

Pioner a Catalunya

El centre diürn d’Alzheimer impulsat per la Fundació Privada Rosa Maria Vivar segueix complint els terminis previstos i ja té instal·lats els quatre mòduls de treball. D’aquesta manera, ha arribat a completar el 50% de la seva construcció.Aquests quatre mòduls són l’estructura del centre i estan creats amb panells CLT de fusta, situats a l’entorn del pati central. Les principals característiques dels panells de fusta són «un màxim confort i qualitat de vida, l’excel·lència estàtica, la resistència tèrmica i acústica òptima, la rapidesa de muntatge i, sobretot, una baixa empremta ecològica, ja que són materials respectuosos amb el medi ambient, considerant-se una bioconstrucció eficient». Un altre dels avantatges d’aquest material és la construcció lleugera i un temps de muntatge molt ràpid, tot i tractar-se de panells més resistents que el formigó o el ferro. És per això que la instal·lació dels quatre mòduls s’ha pogut realitzar en un període molt breu.Ara només queda l’execució de les partides de fusta exteriors i interiors, així com la climatització del centre i els subministraments, unes tasques que es duran a terme durant els pròxims dos mesos. Per tant, a finals de juliol, si no hi ha cap imprevist, el centre estarà pràcticament operatiu i habilitat perquè les persones amb aquesta malaltia el puguin gaudir.Una de les claus d’aquest nou centre serà el jardí que servirà com a espai de relaxació, per a desconnectar uns instants de la teràpia però també per a treballar la ment alliberant-la. Aquest jardí terapèutic està dissenyat de manera altruista per la paisatgista Belén Mutlló i engloba horts pel treball dels usuaris, zones amb diferents textures pel treball sensorial i aromateràpia entre altres. La disposició d’aquest jardí serà la darrera tasca que es durà a terme just abans que el centre obri portes. L’enjardinament de l’espai no es farà fins al setembre perquè, com apunten des de la fundació, «ara fa massa calor per la plantació». És en aquest mateix mes quan té previst obrir les portes.Aquest espai disposarà de 1.000 metres quadrats construïts en planta i 3.500 de zona enjardinada amb una capacitat per a 80 usuaris al centre diürn i 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva, convertint-lo en un centre pioner a Catalunya i amb possibilitats de ser un referent a Espanya. En aquest nou equipament no només s’oferirà els serveis de centre diürn i d’estimulació i rehabilitació cognitiva, també faran tallers de memòria per a tothom, tot amb teràpies no farmacològiques que evidencien la reducció de l’ansietat i la simptomatologia depressiva.El cost final de l’obra serà d’1,8 milions d’euros i la Fundació Rosa Maria Vivar ja ha rebut força donacions de particulars, d’entitats i d’empreses que volen col·laborar en la construcció d’aquest centre. Tot i això, els impulsors segueixen buscant finançament d’aquells que estiguin sensibilitzats amb la causa per ajudar-los en el cost total.