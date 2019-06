Comencen les obres per crear un espai de famílies al parc del Roquís

El projecte està dividit en tres fases i la primera part, que ara s’executa, va sortir a licitació el mes de febrer amb un pressupost de 153.330 euros

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:29

Jocs i mobiliari

Un dels grans projectes dels pressupostos participatius del 2018 està a punt d’iniciar les obres de construcció. Aquest és la creació d’un parc per a famílies que ha d’ubicar-se a la zona del barranc del Roquís. Fonts municipals detallen que l’inici de les obres d’aquesta primera fase del parc és «imminent» i, de fet, ja s’hi pot veure la caseta on els obrers guarden les eines i els materials per a posar en marxa les tasques. Amb tot, des del consistori concreten que «fins a la setmana vinent no començaran els treballs més visibles».La creació d’aquest parc per a famílies es va dividir en tres fases, i la primera d’elles va sortir a licitació el passat 4 de febrer i el 9 de maig es va adjudicar a l’empresa Construccions Jaen Vallés S. L. per un pressupost de 153.330,96 euros IVA inclòs i amb un termini màxim d’execució de tres mesos. Per tant, això fa que les obres hagin d’iniciar-se entre aquesta mateixa setmana i la següent.Aquesta primera fase del parc per a famílies consisteix en el moviment de terres, pavimentacions i la preinstal·lació de la xarxa de reg, de la d’enllumenat i la instal·lació de sanejament, així com també la instal·lació parcial de mobiliari urbà com taules de pícnic, barbacoes i jocs infantils, de 0 a 3 anys. A més, aquesta primera part de les obres inclou una diagnosi i possible intervenció a l’arbrat existent a la zona de pícnic que s’ha de crear.Un cop acabades aquestes tasques de la primera part del projecte es podrà procedir a la fase dos que consisteix en les instal·lacions de reg, enllumenat i aigua potable, ubicant diverses fonts al llarg del parc. També serà el torn de tancar el parc, enjardinar-lo i senyalitzar la porta d’accés al recinte.Finalment, el projecte finalitzarà amb la fase tres en la qual se subministraran la resta de jocs infantils, mobiliari urbà i elements d’ombra en forma de veles triangulars executades amb teixits del tipus Commercial 95 o equivalent.Amb tot, a dia d’avui els únics terminis que es coneixen són els de la primera fase, ja que aquesta és l’única que ha sortit a licitació i caldrà esperar a la seva finalització per conèixer quan es duran a terme la resta de fases del projecte. Aquest és un dels quatre grans projectes dels pressupostos participatius que van votar els ciutadans l’any 2018, un projecte que va rebre un total de 395 vots, i que va posicionar-se per darrere de les altres tres obres amb aquestes característiques, entre els quals hi ha els treballs d’arranjament del barranc del barri Montserrat.