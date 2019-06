Un incendi en una nau abandonada de Reus mobilitza set vehicles de Bombers

El foc ha cremat l'interior de l'espai

Actualitzada 04/06/2019 a les 09:14

Un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar la nit d'ahir dilluns, 3 de juny, arran d'un incendi en una nau abandonada de Reus. El foc va cremar l'interior de l'espai i no va causar cap persona ferida.Els fets es van produir a les 22h, quan es va alertar que sortia fum de l'interior d'una nau abandonada de 5.000 metres quadrats situada a l'avinguda Falset de la ciutat. Els Bombers es van traslladar al lloc amb set dotacions per a sofocar el foc que s'havia originat a dins d'aquest espai. L'incendi només va causar danys materials.Després d'apagar l'incendi ja ben entrada la matinada, efectius de Bombers han tornat al lloc a les 6 del matí d'aquest dimarts per tal de fer revisió de la teulada de la nau.