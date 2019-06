La manca de personal del CUAP Sant Pere arriba al Parlament

Treballadors i USITAC estudien fer aturades per exigir efectius i l’ICS quantifica un 20% més de pacients i promet més plantilla

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:31

Estudi de la càrrega de feina

Ambulàncies del Sant Joan

Entre 1 i 2 mesos d’espera

Les reiterades reclamacions dels treballadors del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Pere de Reus, que denuncien des de fa mesos manca de recursos humans i un augment de la cartera de serveis, s’abordaran al Parlament. El grup de Catalunya En Comú-Podem ha registrat una proposta de resolució que recull les queixes de la mateixa plantilla i del sindicat USITAC i demana «adequar el nombre de personal sanitari» del centre «a les necessitats reals de volum de població atesa i la cobertura horària d’aquests serveis», així com «adoptar les mesures necessàries per gestionar amb major eficàcia les emergències mèdiques que han de ser ateses a l’hospital o al CUAP». Els treballadors estan acabant de consensuar aturades d’una hora en els torns de matí i tarda, que «es durien a terme a partir de la setmana vinent», per visibilitzar una situació que entenen que és «insostenible» i que «repercuteix en la salut» dels empleats.El principal problema al CUAP es dóna durant les nits del cap de setmana, quan «només hi ha dues infermeres i tres metges» al torn. Això suposa, tal com apunta el secretari general d’USITAC, Josep Tutusaus, que «en cas que una infermera hagi de sortir a fer un domicili, si coincideix que cal, per exemple, una placa, el control es quedaria sol perquè no hi ha ningú més». Per això, i tenint en compte que «s’està avançant per implantar l’ús de l’analítica seca, fet que comportaria també més feina», el sindicat exigeix la contractació d’una tercera infermera. En la mateixa línia, USITAC subratlla que, «dels cinc metges del CUAP, només tres estan ara en plantilla».Cal tenir en compte que, a finals de gener, el CUAP va obrir una ampliació en la qual es van invertir més de 300.000 euros i que ha duplicat la seva anterior superfície. L’increment de metres, però, no ha vingut acompanyat de cap moviment en la plantilla, que compta amb el mateix nombre d’empleats que abans de les obres. Tot plegat, «genera un estrès brutal» en els treballadors, afegeix Tutusaus.Fonts de l’ICS detallen al Diari Més que «s’ha fet un estudi sobre la càrrega de feina i l’evolució del CUAP en aquests mesos en què ha estat en marxa i s’ha vist que, des del gener, s’està augmentant un 20% la població que s’atén» al centre. «Puntualment, com ara durant l’època de grip, s’ha anat reforçant durant un cert temps la plantilla», precisen les mateixes fonts, que concreten que «sí que ara, tenint en compte aquest estudi, s’està plantejant augmentar-la». De moment, però, no es coneixen les dates en què això es produirà ni tampoc la manera exacta en què s’apliqui. Respecte a aquest 20% d’usuaris «són població que, amb nivells 4, 5 o 3, abans de l’ampliació del CUAP Sant Pere, marxava a l’Hospital Sant Joan i que ara, amb la reforma i la millora de les instal·lacions, han tornat».Els empleats del CUAP igualment apunten, en relació a l’augment de la cartera de serveis, que «s’ha arribat a un acord per descongestionar les urgències de l’Hospital Sant Joan i ara totes les ambulàncies de nivell 4 i 5 van al CUAP». El 4 i el 5 són els nivells d’urgències que més temps poden esperar a rebre l’atenció mèdica i que, per tant, d’inici resulten pacients que no corren perill. Fonts de Salut consultades per aquest rotatiu expliquen que «arreu de Catalunya, els CUAP tenen com a objectiu principal atendre les urgències de nivell 4 i 5, i per això compten amb la capacitat de resolució adequada. Fins i tot, hi ha algun CUAP amb possibilitat de fer analítiques amb química seca i radiologia que podrien resoldre de nivell 3».«La funció dels CUAP», afegeixen les mateixes fonts, «també és absorbir aquestes atencions de nivell 4 i 5, i de fet, un dels objectius del CatSalut és atendre cada persona en el recurs assistencial més adequat. No per cap acord sinó perquè entren dins del seu nivell de resolució». Salut no detalla, però, per què les ambulàncies no s’hi derivaven fins ara ni si ha estat així. Els empleats lamenten que, sovint, han d’atendre els vehicles al pati «per no perdre temps en descarregar-los abans de saber si realment són 4 o 5».Pel que fa al CAP, i «després de l’acord postvaga del passat novembre en què es resol que totes les Àrees Bàsiques de Salut tanquen a les vuit del vespre i que les visites de les agendes són cada 12 minuts», les llistes d’espera ara mateix «són d’un a dos mesos» per anar al metge de capçalera. Els treballadors expliquen que «sí que és cert que reserven cites per cobrir les incidències del dia que es fan disponibles cada dia a primera hora però, degut a la demanda, molts dies a les dotze del migdia ja s’ha omplert tot i es passa a visitar al CUAP», on la situació genera «problemes de salut» en la plantilla.