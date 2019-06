L'Ajuntament de Reus ha d'ampliar l'ordenança si vol multar per no diluir els orins de gos

Els bons resultats que està deixant la campanya ‘Jo mullo, tu remulles’, que recomana aplicar aigua a les miccions, faran valorar l’urgència de la mesura

Un gest molt freqüent

La campanya Jo mullo, tu remulles, que convida els propietaris de gossos a dissoldre amb aigua els orins de les seves mascotes a la via pública, ha deixat «resultats positius» en els primers mesos en marxa, tal com precisen fonts municipals al Diari Més. La iniciativa busca conscienciar que les miccions «degraden la imatge de ciutat i generen un cost innecessari en el manteniment del mobiliari urbà» i incorporar l’ús de l’aigua en la rutina de les passejades. No podrà desembocar, però, com a mínim de moment, en sancions als propietaris que no dilueixin els orins, segons les mateixes fonts. I és que, si l’Ajuntament vol multar, haurà de fer una modificació de l’actual ordenança de civisme, que només regula aquest tipus de conductes en façanes i mobiliari i no castiga no remullar les miccions.A la ciutat hi ha uns 16.000 gossos que deixen, segons dades fetes públiques per l’Ajuntament al mes de març, 17,5 milions de miccions anuals. En el primer punt del seu article 22, i dins el capítol relacionat amb gossos i altres animals a la via pública, l’ordenança de civisme de Reus contempla que «les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i també que facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà». La conducta de «no evitar que els animals facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà» està recollida com una «infracció greu». I les infraccions greus comporten multes de «fins a 1.200 euros».La normativa vigent no regula, però, les miccions d’animals a la via pública, ni tampoc aborda la qüestió de remullar o no les miccions. Per això, si el govern volgués començar a multar per no dissoldre amb aigua els orins hauria de fer una ampliació de l’ordenança per tal que abastés també aquests supòsits. El balanç favorable de Jo mullo, tu remulles, que ha convertit l’aplicació d’aigua en un gest molt freqüent entre els qui es fan càrrec d’una mascota, farà estudiar l’urgència d’aquesta ampliació de la norma.El municipi compta en aquests moments amb més de mitja dotzena d’espais d’higiene per a gossos repartits a diferents punts, a més dels espais d’esbarjo. En els darrers anys, s’han repartit dispensadors i fins a 130.000 bosses de plàstic per sensibilitzar sobre la recollida d’excrements i s’ha incrementat la pressió policial contra els propietaris que no se cenyeixen a l’ordenança de civisme: al 2015, la Urbana va arribar a aixecar 161 actes per aquesta qüestió. Centre cívics i comerços han distribuït entre els amos més de 6.000 ampolles per dur-hi l’aigua en les passejades i remullar els orins.