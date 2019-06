Els pares de l'Escola Isabel Besora se senten enganyats per Educació

El Departament va fer oficial ahir que no reobrirà al segona línia de P3 tancada el curs passat

Actualitzada 04/06/2019 a les 08:28

«Interessos ocults»

Era un secret a veus que, finalment, s’ha acabat confirmant. L’Escola Isabel Besora no comptarà amb una segona línia de P3 tot i la gran demanda que té per el pròxim curs escolar, un requisit que se’ls demanava per a reobrir aquesta segona línia que va ser tancada l’any passat.«Teníem el compromís del Departament d’Educació per escrit, amb signatura, que si reuníem suficients preinscripcions, acabarien reobrint aquesta línia de P3», va explicar ahir el president de l’AMiPA de l’escola, Jordi Pàmies qui va afegir «el centre ha fet la feina i ha reunit un total de 51 preinscripcions, per tant, és obvi que s’ha de reobrir la segona línia però avui -ahir pel lector- ens han comunicat el contrari».«Ens sentim enganyats perquè si el Departament no s’hagués compromès, nosaltres a la jornada de portes obertes no hauríem dit als pares que tindríem una segona línia de P3 en funció de les preinscripcions», va argumentar Pàmies. Ahir al matí l’AMiPA i el sindicat USTEC-STEs van reunir-se amb el Departament d’Educació, una reunió que des del centre educatiu confiaven que fos una manera de debatre i veure la millor solució però Pàmies va lamentar que «no va ser així». «Aquesta trobada ha estat més informativa que no pas de debat, ens han informat de la resolució que s’ha pres i punt», va sentenciar el president de l’AMiPA.Segons apunten els afectats per la no reobertura d’aquesta línia, la justificació d’aquesta decisió era contrarestar la segregació escolar però, per a ells, aquesta situació encara l’agreuja més. «La previsió que hi havia és que un 40 o 45% de famílies anaven a la concertada però ara amb la decisió final encara creixerà més el nombre», va destacar Jordi Pàmies.El portaveu del sindicat d’USTEC-STEs, Juan Carlos Feijoo també va seguir en aquesta línia assegurant que «aquí hi ha interessos ocults per fomentar i donar més ajudes a l’escola concertada i aquest no és el tarannà de defensar l’educació pública» i va afegir que «no hi ha voluntat política per resoldre els problemes de la pública». Feijoo també va denunciar que «des d’una escola concertada han estat trucant als pares preinscrits a la Isabel Besora perquè es puguin matricular al seu centre, això quan encara no era oficial la no reobertura».Un dels pares afectats per aquesta decisió també va voler mostrar el seu rebuig: «Ens sentim enganyats per una desinformació que ens van donar per part d’Educació. Després de tot el que ens hem mogut, aquí no ha vingut ningú a dir-nos les coses clares i han esperat que passessin les eleccions per fer pública la decisió».En total, de les 51 famílies que van fer la preinscripció, 25 es quedaran sense plaça pública i si volen apuntar el seu fill o filla a l’escola hauran de buscar una alternativa abans de l’11 de juny, dia en que finalitzen les preinscripcions. «Malauradament aquesta és una decisió presa en ferm i sense marge de maniobra per tant el que hem de fer és ser coherents i facilitar que les famílies prenguin la decisió amb la informació correcta i donar falses esperances perquè han de prendre aquesta decisió ja, sense arribar al dia 11 i que ho hagin de fer de pressa i corrents», va sincerar-se ahir Jordi Pàmies.En quant a prendre alguna mesura o fer alguna reivindicació, des del sindicat USTEC-STEs van anunciar que ja en tenen algunes de pensades però que primer les donaran a conèixer els pares perquè són els afectats i, per tant, els qui han de decidir quin és el següent pas que volen prendre. Així doncs, aquests 25 afectats hauran de buscar una segona escola per apuntar-se.