El Tricicle, Oriol Tarragó i Víctor Amela, entre els premis Gaudí Gresol 2019

La gala tindrà lloc el 13 de juny al Tecnoparc de Reus

Actualitzada 04/06/2019 a les 17:47

L’Ajuntament de Reus i la Fundació Gresol han presentat aquest dimarts la tretzena edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència, que es lliuraran el pròxim 13 de juny a l’auditori Gaudí del Tecnoparc firaReus, a partir de les set de la tarda. Entre els premiats s'hi troben El Tricicle, el dissenyador de so Oriol Tarragó, l'escriptor i periodista Víctor Amela i també la periodista Samanta Villar. L’acte de presentació ha comptat amb la participació del president de la Fundació Gresol, Emili Correig, el regidor de Promoció Econòmica en funcions, Marc Arza, i el director gerent de la Fundació Gresol, els quals han donat a conèixer tots els detalls sobre la gala de la setmana vinent.Els Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència, guardons promoguts per la Fundació Gresol en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, destaquen com una de les principals trobades socials a la capital del Baix Camp. És per això que any rere any reben el suport d’un gran nombre de representants de tots els àmbits de la societat civil de les comarques tarragonines.La Fundació Gresol lliura aquests premis amb l’objectiu de distingir persones que han destacat per la seva trajectòria professional i personal, pels seus mèrits i per la seva dedicació. Així, els premiats, reconeguts en deu àmbits diferents, són: Jordi Faulí (arquitectura), Inma Shara (música) Borja Corcóstegui (medicina), Víctor Amela (literatura), Juan A. Samaranch (esport), Samanta Villar (periodisme), Sergi Ferrer-Salat (medi Ambient), Tricicle (teatre), Irene Montalà (televisió) i Oriol Tarragó (reusenc Il·lustre).Tots els guardonats assistiran a la gala i recolliran personalment el premi. També compartiran la vetllada i el sopar posterior amb tots els assistents. El guardó és una reproducció del bust de l’arquitecte Antoni Gaudí, obra de l’escultor Joan Matamala, realitzat en bronze.En aquesta ocasió, el sopar solidari serà en benefici de la Fundación Rosa María Vivar, dedicada a l’atenció de malalts d’Alzheimer. Conduirà la gala la periodista esportiva tarragonina Danae Boronat.