Reus Esport i Lleure treu a concurs la gestió del bar de les piscines municipals

Qui se’n faci càrrec haurà d’oferir, en horari d’obertura de les instal·lacions, begudes, entrepans, plats combinats i tapes fins a la temporada 2021

Actualitzada 02/06/2019 a les 21:03

Entre juny i setembre

Reus Esport i Lleure (Rellsa) ha tret a concurs públic la gestió del bar de les piscines municipals, localitzades al parc dels Capellans. El contracte, amb un pressupost de 13.219 euros IVA inclòs, és per dos anys i preveu que l’establiment romangui actiu coincidint amb l’horari en què les instal·lacions obren als usuaris, generalment de dilluns a diumenge entre les onze del migdia i les vuit del vespre. L’aforament del bar és de 130 persones. La licitació té una carta base que qui se’n faci càrrec estarà obligat a servir i que inclou cafès, infusions, sucs, cerveses sense alcohol, snacks, gelats i pastisseria variada. Pel que fa als àpats, hi haurà entrepans –com a mínim tres tipus de freds i altres tres de calents–, plats combinats, amanides i també tapes. El servei haurà de tenir una oferta de cada element amb l’opció sense gluten i es permet, de manera opcional, la venda d’alcohol de fins a 23 graus.El cost de subministraments (electricitat, aigua), directament relacionats amb l’explotació del servei de bar aniran a càrrec de Rellsa. S’haurà d’iniciar el servei amb tot en perfecte estat de revista quant a netedat i higiene. El plec de condicions que regeix la licitació preveu que «a terra no hi haurà d’haver mai cap paper, les taules no hauran d’estar mai brutes i en cap moment es poden deixar de netejar i recollir les restes i líquids que cauen a terra així com excrements d’aus, teranyines, fulles i altres elements naturals i restes de menjar en cap dels espais i en cap moment del dia, adaptant la freqüència de neteja a l’horari d’obertura i a l’afluència de visitants». No atendre aquest punt pot ser objecte de sanció.Hi haurà d’haver, per norma, a l’exterior del bar com a tal fins a 6 para-sols de dimensions àmplies i una desena de taules amb 40 cadires en total. La venda de tabac, la venda d’alcohol i utilitzar gots o copes de vidre o ceràmica o gres estaran prohibits. La durada de dos anys que implica el contracte es correspon amb les temporades de piscines dels anys 2019,2020 i 2021. El servei s’oferirà entre juny i finals d’agost o setembre, tal com quedi fixat en el calendari que s’acorda anualment a través de Reus Esport i Lleure. El termini de presentació d’ofertes al concurs públic finalitza aquest 14 de juny.Les piscines municipals van tancar el passat 2018 amb una xifra rècord d’usuaris. Així, la tònica general d’altes temperatures i la situació anticiclònica de la majoria dels dies del període d’obertura de l’espai del parc dels Capellans van contribuir a assolir un nombre d’assistents superior als 31.000. Tot just un any abans, la temporada de bany del 2017, se n’havien registrat uns 25.000, segons el balanç de Reus Esport i Lleure.