Les associacions de veïns de Reus ingressen el 70% de la subvenció municipal

El pròxim cap de setmana començarà el gruix de les festes de barri, que es desenvolupen a més de 30 zones de la ciutat fins a principis de desembre

Actualitzada 02/06/2019 a les 20:58

Dotació de 79.500 euros

Les associacions de veïns que ho van sol·licitar correctament dins els terminis i que s’ajustaven als requisits marcats a les bases han ingressat, a mitjans de maig, el 70% de la subvenció municipal. La convocatòria d’ajuts adreçats a entitats de l’àmbit de la participació, on s’engloben les associacions de veïns, va obrir-se enguany el 5 de març, mentre que al 2018 el període per registrar sol·licituds no va activar-se fins el dia 5 d’abril. És per això que, tal com concreta el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, aquest 2019 «possiblement les subvencions s’han cobrat una mica abans».Les dates «aporten tranquil·litat» a l’hora d’organitzar, entre altres activitats, també les festes de barri, el gruix de les quals començarà a partir del pròxim cap de setmana. Massó detalla que el procés «s’ha seguit amb normalitat» i valora que «la quantitat que l’Ajuntament destina a aquestes subvencions sempre podria ser una mica més gran, perquè són importants i ens semblen necessàries, però també entenem que hi ha moltes coses a pagar i que som molts els qui les demanem i, d’alguna manera, ens conformem».L’altre 30% dels imports concedits que queda ara pendent arribarà, com es fa de manera ordinària, «un cop presentem les factures dels actes on hem invertit els ajuts». Tot i que hi ha entitats que sí que han notat aquest avanç en el pagament, altres sostenen que els marges han estat similars als que s’havien donat en anteriors ocasions.La convocatòria de subvencions adreçades a entitats de l’àmbit de la participació va rebre enguany la sol·licitud 48 projectes de participació, 31 de festes de barri, 6 projectes de gent gran, 3 projectes de polítiques d’igualtat i 4 sobre funcionament de locals socials. La dotació total dels ajuts ha estat igual que la del 2018, de 79.500 euros, tenint en compte la pròrroga de pressupostos, i es dividia en dues línies: una de 55.500 euros, ampliable en 5.000 euros, per a projectes de participació ciutadana; i una de 24.000 euros, ampliable en 1.000 euros, per al funcionament dels locals socials.Una trentena de barris de la ciutat celebraran, una vegada més, aquest estiu les seves festes. El primer en fer-ho va ser l’Associació de Veïns del barri Montserrat, que va haver de variar les dates habituals per no coincidir amb les eleccions municipals del 26 de maig. Entre els dies 7 i 9 de juny viuran dies especials l’Associació de Veïns 25 de setembre i l’Associacions de Veïns El Carrilet, i la setmana següent serà el torn de Juroca, Mas Abelló i I de Maig.