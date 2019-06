Ingressada a un centre de menors per amenaçar la seva mare amb un ganivet

L’adolescent, acusada de violència domèstica, també està investigada per participar en una pallissa en grup a una dona

Actualitzada 03/06/2019 a les 15:22

El jutge de Menors de Tarragona ha acordat aquest dilluns l'ingrés a un centre de menors d'una noia de 14 anys acusada d'un delicte de violència domèstica després d'amenaçar la seva mare amb un ganivet. Els Mossos d'Esquadra havien detingut la noia només quatre dies abans, el 29 de maig, en el marc d'una investigació per una pallissa en grup a una dona, també a Reus. El magistrat ha acceptat al voltant de les 14 hores la mesura cautelar d'ingrés que demanava la Fiscalia de Menors i en aquests moments la noia està sent trasllada a un centre a l'espera de judici, segons fonts de la Fiscalia.Els mossos van arrestar la menor ahir, després que l'adolescent hagués posat un ganivet al coll de la seva mare durant una visita a casa d'uns amics a Reus. Instants abans, la noia havia amenaçat amb el ganivet a un nen de sis anys a l'interior d'aquest domicili. Va ser aleshores quan la mare de la presumpta agressora es va posar al mig per protegir a l'infant. En aquell moment, la filla va amenaçar a la seva pròpia progenitora amb el ganivet, segons apunten fonts judicials.La menor estava sent investigada per un altre delicte, en aquest cas de lesions, per la seva suposada participació en una baralla en grup a Reus contra una dona el passat 15 de maig. Els mossos van detenir la noia el 29 de maig i l'adolescent va passar a disposició de la Fiscalia de menors que va deixar sense efecte l'arrest, tot i que la va citar a declarar com a investigada, segons assenyalen fonts de la investigació.L'adolescent hauria agredit, juntament amb altres joves, una dona que hauria tret un llevataps, segons fonts judicials. Els mossos no confirmen l'existència d'aquest objecte, però sí confirmem que arran d'aquest incident el 30 de maig van detenir dues persones més, un noi i una noia de 18 anys, investigades també per un delicte de lesions. Les versions sobre qui va començar la baralla són contradictòries i l'agredida, que va ingressar a l'hospital, va necessitar atenció quirúrgica. Fonts de la investigació no descarten més detencions, ja que alguns testimonis assenyalen que hi hauria més persones implicades en la baralla.