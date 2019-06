El CNL de Reus se suma a la celebració de l'Any Brossa

Una exposició de poemes visuals o el concurs Fes Art, entre les activitats programades

Actualitzada 03/06/2019 a les 10:42

El Centre de Normalització Lingüística de Reus (CNL) es bolca entre maig i juliol en la commemoració de l’Any Brossa, dedicat al poeta Joan Brossa quan es compleixen cent anys del seu naixement. Per donar a conèixer la figura i l’obra d’aquest poeta avantguardista, els alumnes poden veure al Mas Vilanova, seu del CNL, una petita exposició de poemes visuals, entre els quals hi ha una desena de reproduccions de diversos poemes objecte.També s’ha proposat a l’alumnat i als participants en el Voluntariat per la Llengua participar en el concurs de poesia visual Fes Art. En aquest concurs hi haurà dos premis: un d’atorgat per un jurat popular i un altre, per un jurat professional. El jurat popular serà el públic assistent a la festa de final de curs, que es farà al Mas Vilanova el 2 de juliol de 2019. Durant l’acte, les obres estaran exposades per poder ser valorades i votades. El jurat professional estarà format per tres persones: Josep Maria Fort, representant del CNL; Jordi Abelló, artista plàstic reusenc, i Helena Martínez, poeta cambrilenca i també tècnica del CNL.Els premis, tant el que atorga el jurat professional com el que atorga el jurat popular, seran una matrícula gratuïta per a un curs de català del CNL i un lot de productes cedits per establiments col·laboradors en el Voluntariat per la llengua: Batabat, holaMOBI Reus, Forn Sistaré, Llibreria Gaudí, Forns Enrich, Pastisseria Caelles, Juguettos i Forn Pastisseria Mas Vilanova.En la mateixa festa de final de curs, els assistents podran participar en diversos tallers creatius, també inspirats en l’obra de Brossa, per fer jocs de paraules o per compondre els seus propis poemes objecte.