Aproven transformar l'antiga Escola d'Art de Reus en un centre de formació

Les obres, impulsades per la Diputació i pendents de licitació, tenen un cost de 2 milions i està previst que finalitzin l’any 2020

Actualitzada 02/06/2019 a les 20:54

L’antiga Escola d’Art i Disseny de Reus ja té el futur projecte de centre de formació permanent aprovat definitivament. El passat divendres 3 de maig la Junta de Govern va acordar convertir aquest espai en un centre de formació integral i permanent, després que entre el 19 de gener i l’1 de març no es presentés cap escrit d’al·legacions ni reclamacions al respecte.El projecte té un pressupost de 2.058.316,45 euros i ja s’han iniciat els tràmits per sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament, de fet, ja ha començat el procediment per licitar les obres, un procés que s’hauria de tancar a finals de juny, segons confirmen fonts de la Diputació a Diari Més. Seguint aquest termini, les obres estarien previstes que comencessin al segon semestre d’enguany, fent que l’antiga escola d’Art i Disseny obrís portes per complet a finals de l’any 2020, o, a tot estirar, principis del 2021. Amb tot, una part del centre ja s’està utilitzant per a fer algunes classes de formació.Concretament, aquest espai que passarà a ser propietat de la Diputació, anirà destinat a la formació del seu personal, al de l’administració pública del territori, a través del Sistema d’Assistència Municipal (SAM) que tracta d’establir les condicions més adequades perquè es porti a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix a l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis municipals, i també anirà destinat per a personal d’altres sectors per buscar feina i faran accions de suport als emprenedors.Per a l’execució d’aquest projecte de l’antiga escola d’Art i Disseny, ubicada al passeig de la Boca de la Mina, la Diputació destinarà més de 2 milions d’euros, dels quals 1,2 surten de la modificació de crèdit de 8 milions que van fer l’any passat per a impulsar nous projectes i serveis, sent el centre permanent el més destacat de tots ells. A més, la Diputació també utilitzarà més de 700.000 euros que rep d’ajuda del fons FEDER, tot i que aquesta xifra podria augmentar, ja que han presentat al·legacions perquè els hi van retirar una part de l’ajuda que, finalment va quedar en poc més de 700.000 euros.L’Escola d’Art i Disseny va ser cedida, fa quatre anys a l’Ajuntament per traslladar-hi el vessant professional del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus Giny, però aquesta modificació de crèdit va descartar definitivament el projecte de circ per ubicar aquest centre de formació permanent.El conveni inicial, signat el maig del 2015, deixava l’immoble en mans municipals, tenia una vigència de dos anys prorrogables i perseguia «la posada en funcionament d’un espai pioner, dedicat al circ i al teatre gestual», del qual l’Ajuntament ja va confirmar la paralització el 2016. En l’acord inicial per la reubicació del Giny, que ocupa dependències de l’Escola Sant Bernat Calbó i es troba inactiu, la Diputació cedia les instal·lacions de l’antiga seu de l’Escola d’Art i, al mateix temps, col·laborava en el finançament de les obres d’adequació d’aquest espai.