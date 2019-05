Zoo, Tremenda Jauría i Mafalda tocaran a les Barraques de Reus 2019

L'esdeveniment se celebrarà del 21 al 23 de juny

Els grups Zoo, Tremenda Jauría i Mafalda seran alguns dels protagonistes de les Barraques de Reus d’enguany, que se celebraran del 21 al 23 de juny al Parc de la Festa. L’esdeveniment celebra enguany vint anys i, tot i que escurça un dia la seva durada, allarga l’horari fins les 6h.El dia 21 acturaran els grups del ReusSona, juntament amb Tremenda Jauría i La Klave. L'endemà, dia 22, la nit estarà protagonitzada per Zoo i Porto Bello i Bloddy Gums. Dinalment, el dia 23 de juny actuaran Prozak Soup, Mafalda i Bemba Sauco.Els concerts començaran cada dia a les 21h i el dia 23, atès que coincideix amb la revetlla de Sant Joan, començaran una hora més tard. Tal com ja es va fer l'any passat hi haurà control d'accés per a menors a través d'una autorització del pare, mare o tutor.La presentació del cartell s’ha fet aquest divendres a càrrec de la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, i els representants de la Coordinadora de Barraques, encapçalats per Toni Bergadà. El pressupost que destina l'Institut Municipal Reus Cultura a l'esdeveniment és de 88.000 euros, el mateix que l'any passat. Atès que en rebaixar un dia de Barraques la despesa d'infraestructures s'ha reduït, des de l'IMRC s'aposta per millorar l'escenari de concerts i s'ha fet càrrec de la contractació d'un dels grups, concretament de La Klave.