Reus Promoció es prepara per l'arribada de visitants d'Ucraïna i Bielorússia

Un dels objectius per a la temporada d’estiu és incrementar el temps d’estada a la ciutat per aconseguir una major despesa

Actualitzada 30/05/2019 a les 21:31

Millorar l’atenció i l’experiència

L’Ajuntament encetarà la temporada d’estiu, oficialment, demà dissabte 1 de juny, dia en què començaran a aplicar-se les mesures per tal d’atraure a més turistes a la ciutat i oferir-los més experiències. Des de demà fins al 30 de setembre, els dos punts d’informació turística de la ciutat, el Gaudí Centre i l’Oficina d’Informació i Turisme del carrer de Sant Joan, obriran en un horari més llarg a l’habitual per tal d’adequar-se als diferents horaris del turista internacional que podria arribar de nous mercats d’Europa de l’Est com Ucraïna i Bielorússia.També obriran més hores l’Institut Pere Mata i el Campanar per augmentar el nombre de visitants. A més, aquest estiu s’incorpora l’espai de la Casa del Vermut i el Vi de l’Estació Enològica que fins al moment ja ha rebut 1.086 persones. «L’any passat vam tenir un increment global del 17% de tots els equipaments que gestiona Reus Promoció», va detallar ahir la regidora de Cultura i Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles qui va afegir «enguany esperem seguir amb l’increment del turista rus, una possible arribada de visitants d’Ucraïna i Bielorússia i consolidar el turisme francès que són els principals visitants a nivell internacional». En l’àmbit estatal, des del consistori també esperen mantenir el nombre de visitants i augmentar el de proximitat.Per aquesta temporada estiuenca, s’ha preparat la campanya Visit Reus Summer amb un pressupost total de 190.000 euros, 30.000 més que l’any passat amb el qual es pretén incrementar el temps d’estada al municipi i les seves possibilitats de retorn aconseguint una major quantitat de visites i de despesa de la ciutat; millorar l’atenció al visitant ampliant els horaris i punt d’informació i millorar la seva experiència de visita; facilitar la mobilitat del turista a través de la senyalització, actualització del plànol turístic de la ciutat, el punt d’informació de l’estació d’autobusos i la figura de l’informador de carrer entre d’altres. Unes fites a les quals esperen arribar gràcies a la feina feta en diverses fires de turisme a nivell nacional i també internacional com és el cas del FITUR a Madrid o del Saló Mundial del Turisme a França.Des del consistori volen seguir potenciant la polsera i l’app Visit Reus amb formació als establiments per tenir actualitzades les promocions o un Welcome Pack com a obsequi entre d’altres.