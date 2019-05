La CUP Reus vol fer alcaldessa a Llauradó alcaldessa sense pactar amb el PSC

Els cupaires mantenen que Carles Pellicer no ha de ser l’alcalde

PSC aposta per una alcaldia compartida

La CUP de Reus treballa per formar un «govern d’esquerres i republicà» encapçalat per Noemí Llauradó, la candidata d’ERC a l’alcaldia. Des de la formació creuen que el PSC «ha de triar entre fer alcalde Carles Pellicer o votar a favor de la investidura de Noemí Llauradó».Els cupaires asseguren que «és el canvi que ha triat la ciutadania, una alternativa de govern que reflecteixi un compromís de ciutat republicana, feminista i progressista, amb vocació de transformació social».A més a més, afegeixen que l’independentisme d’esquerres (CUP i ERC) ha sumat, en les darreres eleccions, 11.194 vots, 1.500 més que la candidatura de Carles Pellicer.Des de la CUP demanen que «per responsabilitat política i lleialtat institucional, Carles Pellicer no ha de ser l’alcalde d’aquesta ciutat», ja que consideren que ha liderat un govern «que reiteradament ha incomplert decisions preses al ple municipal, en matèria social i nacional». Per aquest motiu, asseguren que la CUP de Reus no donarà suport a un pacte entre Junts per Reus i Ara Reus.El PSC de Reus va comparèixer dijous per explicar que estava d'acord amb pactar amb ERC i la CUP, amb la condició de que l'alcaldia fos compartida, entre Andreu Martín i Noemí Llauradó.El seu candidat, Andreu Martín, va explicar que «la proposta que ens ha fet Junts per Reus –arribar a consensos puntuals en determinades qüestions des de fora del govern– no ens convenç i no l’acceptem». A més a més, «recalcava que «Pellicer proposa el mateix perquè és el que li resulta molt còmode sense haver dedicat massa temps a analitzar res més». Per aquest motiu, obria una porta a un possible pacte entre ERC, CUP i PSC.La decisió de la CUP de seguir endavant amb un pacte amb ERC però sense que entri el PSC al comandament de Reus podria capgirar de nou l'escenari polític de la capital del Baix Camp.