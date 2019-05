L'AMPA de l'Escola Isabel Besora es reunirà amb Educació pel grup de P3

Les famílies precisen per carta que volen la línia

Actualitzada 30/05/2019 a les 21:36

MÉS INFORMACIÓ Les famílies de la Isabel Besora entreguen les firmes per P3

L’AMPA de l’Escola Isabel Besora mantindrà una reunió, aquest dilluns als serveis territorials de Tarragona, amb representants del Departament d’Educació de la Generalitat per tal de reclamar que es reobri la línia de P3 que el centre va perdre als inicis del present curs.Les famílies havien sol·licitat aquesta cita, tenint en compte el compromís d’Educació de reactivar el grup si la preinscripció així ho exigia i que hi ha una cinquantena de nens que han demanat accedir a la Isabel Besora de cara al curs 2019-2020. L’AMPA també ha enviat una carta al Departament on detalla els arguments pels quals considera que l’escola hauria de comptar amb dues línies. No tenir-les obligarà la meitat de les famílies que s’hi ha preinscrit a acabar a altres centres i «pot fomentar també la segregació escolar». Dilluns passat va tenir lloc una Taula Mixta d’Ensenyament, on s’havia d’abordar la qüestió de la Isabel Besora. Les famílies afectades van lliurar fa pocs dies a Educació 500 firmes demanant que es recuperi el grup de P3.