L'Ajuntament de Reus forma les persones contractades amb el programa Treball i Formació

Els 59 seleccionats es trobaven a l’atur

Actualitzada 31/05/2019 a les 10:12

L'Ajuntament de Reus realitza entre els mesos d'abril i juny les formacions a les 59 persones contractades en el marc del programa Treball i Formació. Es tracta d’un projecte destinat a donar feina persones en situació d’atur que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.Les persones contractades, totes a jornada completa, es van incorporar a finals de gener, i desenvolupen tasques en diversos departaments municipals: Serveis Socials, Ensenyament, Participació, Cultura, Esports, Arxiu, Recursos Humans, Brigades, Oficina Tècnica Empresarial, Habitatge i Medi Ambient.Els contractes tenen una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa i les accions formatives a realitzar són de caràcter obligatori i es fan dins l’horari laboral. La formació està relacionada amb el lloc de treball i l'objectiu és millorar l’ocupabilitat dels treballadors que la realitzen un cop finalitzi el període de contractació.Els treballadors assignats a les Brigades Municipals ja han passat per l’Institut d’Horticultura de Reus per realitzar un mòdul de 90 hores d’Operacions bàsiques per la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes que forma part d’un certificat de professionalitat. La resta de treballadors assignats a diversos departaments de l’Ajuntament han realitzat formació a Mas Carandell. S’han impartit dues formacions transversals de 30 hores cadascuna: la d’Estratègies personals per al manteniment i consolidació del lloc de treball, i la de competències digitals bàsiques.