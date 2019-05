Búhos, Els Catarres i Ana Belén actuaran en una Festa Major on el Lleó celebra 15 anys, El Ball de Dames i Vells en fa 10 i els Nanos de Reus, 50

Actualitzada 30/05/2019 a les 09:32

La Nit de Fer l’Índiu es consolida

L’entrada del Carrasclet

Joan Dalmau plasma al cartell «l’explosió de la Tronada i el bon temps»

Més de 200 actes integren el programa de la Festa Major de Sant Pere 2019 que, enguany, abastarà també els concerts del Festival d’Estiu FAR i la programació de Corpus. La música tornarà a tenir un paper rellevant i copa prop de 50 cites. Entre elles, més enllà de Barraques, hi haurà actuacions gratuïtes de Búhos i Els Catarres i un esdeveniment de gran format amb Ana Belén. Altres 70 actes estaran vinculats a la cultura popular. Aquest Sant Pere, que s’allarga del 24 al 29 de juny, celebren aniversaris la Cucafera, el Lleó de Reus i els Nanos, i es fan 300 anys de l’entrada del Carrasclet a Reus.En l’apartat musical, Búhos i Els Catarres actuaran amb accés lliure el dia 15 de juny a la plaça de la Llibertat. El concert d’Ana Belén, al preu de 25-35-45 euros es farà a la plaça d’Anton Borrell el 30 de juny. També dins del FAR, tot i que en dates més llunyanes. Finalment, hi haurà l’actuació de Beth a l’Institut Pere Mata, el 4 de juliol. Les entrades per a veure-la costaran 25 euros.La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, detallava ahir que «es consolida i amplia l’acte La Nit de Fer l’Índiu, que amb pocs anys ha esdevingut un dels moments àlgids de la celebració. Els convidats d’enguany seran els Nanos de Reus». En el marc de les entitats que celebren efemèrides, tindrà lloc, precisament, el cinquantè aniversari dels Nanos de Reus, que van ser realitzats per David Constantí. És per aquest motiu que han centraran La Nit de Fer L’Índiu. També es fan els 10 anys del Ball de Dames i Vells de Reus, amb un acte que comptarà amb la participació de diversos balls parlats. Celebren els aniversaris, igualment, la Cucafera, que fa 5 anys, i el Lleó de Reus, que en fa 15.Coincidint amb aquesta data especial, i tal com va avançar el Diari Més, els portadors del Lleó de Reus estrenaran vestimenta. Aquesta, tal com explicava el cap de colla del Lleó, Josep Lluís Rius, fa pocs dies, «serà la primera vegada que canviem, després de 15 anys». El model serà «similar a l’actual». Sí que s’hi farà, però, alguna variació: «Tindrà la part de les cames una mica més ampla, amb dos camatges», apunta Rius, que apunta que «Els colors actuals, almenys en línies generals, es mantindran amb la mateixa tendència, tot i que variïn una mica en tons una mica més forts o més foscos».Enguany també es registren els 300 anys de l’entrada del Carrasclet a la capital del Baix Camp, ja que està datat que el dia 26 de juliol de 1719, Pere Joan Barceló, conegut popularment com a Carrasclet, entra a Reus amb els seus seguidors. Una dada curiosa és que es fan 175 anys de la visita a la ciutat de la Reina Mare i la Reina Isabel II.Com en altres edicions, també tindran protagonisme els concerts vermut que es faran al jardí de la Casa Rull amb conjunts com Julivert, FanFarra, La Típica i la Banda de la Festa Major. Les revetlles portaran el segell de la Ghetto Orchestra i Albercocks, a la plaça d’Anton Borrell; l’Orquestra Metropol, a la plaça de la Llibertat, la Nit de Marxa a la Palma i la revetlla Go Fabri Open Air Festival Sant Pere 2019, al passeig de Mata.L’expresident de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà, serà l’encarregat de llegir el pregó de la Festa Major d’enguany, en un acte que es farà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus el diumenge 24 de juny a les vuit del vespre. Aquest és un dels actes més esperats de la festa, ja que suposa el tret de sortida del gruix d’actes tradicionals i precedeix el lliurament del Tro de Festa. Un cop feta la Crida a la Festa des del balcó de l’Ajuntament, el pregoner encendrà la primera Tronada de la Festa Major. L’esclat de la Tronada es pot viure també els dies 28 al vespre, després de la tornada del Seguici de l’ofici de Completes, i el 29 abans de l’actuació de lluïment dels grups festius i al vespre.El dissenyador gràfic Joan Dalmau és l’autor del cartell de Sant Pere 2019. Dalmau explicava ahir, en la presentació de la seva obra, que «com a reusenc, em va fer molta il·lusió aquest encàrrec» i deia que «com en tots procés creatiu, un li dedica unes hores a pensar, a recollir informació, referències i records. En aquest cas, era molt fàcil apel·lar als meus records de les festes de Sant Pere viscudes fins ara». «Tirant enrere», afegia el dissenyador, «vaig arribar als records de quan era petit, sota la Casa Navàs, esperant molt nerviós la Tronada perquè em feia por. Recordo, quan començava la Tronada, apretar el cap fort contra les cames de la meva mare i esperar que acabés». Amb els anys, però, «el respecte que tenia a aquest moment s’ha convertit en amor i passió». Per a Dalmau, «Sant Pere també és l’arribada de l’estiu». Per això, «lligant les explosions de la Tronada i el bon temps, va sortir el cartell que, bàsicament, és una gran explosió en referència a la Tronada i un cel blau en referència al bon temps». «He volgut fer un cartell visualment atractiu i molt clar, que s’entengués amb un sol cop d’ull», concloïa.