Pellicer aposta per revalidar l'entesa amb ERC i Ara Reus

El candidat de Junts per Reus obre la porta a un pacte de ciutat «estratègic» amb el PSC i no renuncia a entendre's amb la CUP

Actualitzada 30/05/2019 a les 14:52

El cap de llista de Junts per Reus i alcalde en funcions, Carles Pellicer, ha apostat aquest dijous per revalidar l'acord de govern amb ERC i la formació municipalista Ara Reus i ha estès la mà al PSC per assolir un pacte de ciutat que suposi «grans consensos» en qüestions «estratègiques». Pellicer ha assegurat que els primers contactes amb els portaveus municipals han estat positius i ha insistit que el seu partit ha de liderar el nou govern municipal atès que és la força guanyadora del 26-M. El candidat a l'alcaldia fins i tot s'ha ofert a parlar amb la formació anticapitalista, després que aquest dimecres els cupaires anunciessin que donarien suport a un pacte entre els republicans i els socialistes per fer Noemí Llauradó d'alcaldessa a fi d'evitar un nou mandat de Pellicer. Aquest ha celebrat que els cupaires vulguin assumir responsabilitats institucionals.Carles Pellicer ha acusat la CUP de «poc democràtica» i ha lamentat el seu paper poc «positiu i destructiu» després que aquest dimecres mostressin el seu suport a un pacte entre els republicans i els socialistes. De fet, ha criticat que no es respecti que Junts per Reus va ser la formació més votada per la ciutadania. «No diu molt a favor de la CUP que vulgui carregar-se un alcalde de l'1-O, no puc entendre que amb el que hem viscut vulguin un acord de govern amb els socialistes», ha etzibat. En aquest sentit, ha criticat que els cupaires li vulguin arravatar l'alcaldia quan han perdut 3.000 vots i la meitat dels seus regidors.Tot i això, no s'ha tancat a dialogar amb els anticapitalistes i ha assegurat que aposta per un govern «sòlid i estable». «Ens obrim a parlar amb la CUP de la mateixa manera que hem ofert un pacte estratègic al PSC», ha afirmat Pellicer, que també ha celebrat que els cupaires s'hagin postulat per assumir responsabilitats institucionals amb la voluntat de sumar per la governabilitat de la ciutat. De fet, Pellicer, vol revalidar el pacte amb ERC i Ara Reus, amb els quinze regidors i sumar el PSC amb un acord extern per assolir grans consensos en els grans temes de ciutat.Segons l'alcalde en funcions, tenen previst reunir-se aquesta setmana tant amb els anticapitalistes com amb els socialistes, malgrat que encara no hi ha data fixada. Fins al moment, ha assegurat que les reunions mantingudes amb els portaveus dels grups municipals –ERC i Ara Reus- els ha agradat «la música» proposada. I en aquest sentit, ha valorat positivament les negociacions.