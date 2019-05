La sortida es farà el 9 de juny i destinarà els diners recaptats a l'Associació d’Asperger-TEA del Camp de Tarragona

Actualitzada 30/05/2019 a les 12:46

La regidoria d’Esports i l'empresa municipals Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració de Tretzesports, organitzen el diumenge dia 9 de juny la Caminada Popular Rutes Reus, que tindrà com a escenari principal la Boca de la Mina. Aquesta sortida també tindrà finalitat solidaria, en benefici de l’Associació d’Asperger-TEA del Camp de Tarragona.La tercera caminada de l’any de Rutes Reus tindrà recorregut circular amb dos itineraris: un curt de 7,8km i un llarg de 13,3km. La sortida, a les 9h, i arribada serà al parc de l'U d’Octubre, jardins de Mas Mayner. En direcció al camí de les Ànimes, passant pel Passeig de la Boca de la Mina, s’arribarà a Castellvell. D'aquí, el curt girarà cap els quatre camins per tornar a Reus i el llarg creuarà la població fins agafar el camí de l’Aleixar on s’iniciarà la baixada.La inscripció ja es pot formalitzar de forma gratuïta a través de la web tretzesports.com