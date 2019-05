Neix la nova moixiganga, amb vocació d'entrar al Seguici Festiu el 2020

Membres de Reus Circ Social donen vida al ball

Reus estrenarà, de cara al 2020, la nova moixiganga, un històric ball amb figures acrobàtiques que torna de la mà de Reus Circ Social, Xiquets de Reus i Carrutxa, encara en fase de rodatge i que espera fer-se un lloc al Seguici Festiu. Un primer tast es podrà veure el 18 de juny, a partir de les set de la tarda, a la plaça de la Patacada.El projecte comptarà amb entre 9 i 18 integrants que formen part de Reus Circ Social, una iniciativa que aposta per la inclusió social dels joves a través de la pràctica de les arts del circ i les acrobàcies. La vestimenta, a càrrec d’El Barato, ja està encarregada, «arlequinada i en colors grocs i vermells», i s’inspira en el ball de Mossèn Joan de Vic. Carrutxa s’ha encarregat de la perspectiva històrica de la nova moixiganga, que va presentar-se ahir al local de Xiquets de Reus. Entre les figures acrobàtiques que es faran hi ha els dorments, els ventalls, l’hèrcules, la torreta o el campanar. Antoni Veciana, que ha assessorat Reus Circ Social en la posada en marxa d’aquesta iniciativa que «vincula tradició i progrés», explica que la nova moixiganga «s’ha creat amb els criteris adients per acabar entrant al Seguici Festiu, tot i que ha de progressar». Aquest pas dependrà, més endavant, del «sí» de la Comissió de Protocol de la Festa Major. En concret, tal com afegeix Veciana, es tracta d’«obrir a tothom la festa, que és un dels millors motors per generar convivència i comunitat». Per la seva banda, Rafa Arencón, impulsor de Reus Circ Social, apunta que «transmetem valors per descobrir el sentit d’una vida saludable i del compromís personal» i que la moixiganga ensenya «que els forts estan a baix sostenint els dèbils».