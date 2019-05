L'Aeroport de Reus operarà vols per la final de la Champions

Espera l’arribada de grups d’aficionats britànics

Actualitzada 29/05/2019 a les 21:48

El gestor aeroportuari Aena i el de navegació aèria Enaire gestionaran 1.500 vols addicionals amb motiu de la disputa aquest dissabte de la final de la Lliga de Campions de futbol a Madrid. Les dues entitats han informat que a partir d’avui, i fins dilluns, 3 de juny, hi haurà un operatiu especial a l’aeroport de Barajas per a atendre la demanda generada per la celebració de la final de la UEFA Champions League, en la qual s’enfrontaran els equips anglesos Tottenham i Liverpool. En total, s’han programat 1.500 vols (400 corresponen a aviació comercial i 1.100 a aviació executiva) i 55.000 seients addicionals. Els equips i els aficionats arribaran des dels aeroports Liverpool-John Lennon, Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Luton, Stansted i Manchester. A altres 16 aeroports s’han coordinat operacions per l’arribada d’aficionats britànics, amb un total de 218 vols addicionals d’arribada, amb una oferta de 40.665 places els dies 31 de maig i 1 de juny. Entre ells hi ha l’Aeroport de Reus, i també El Prat, Málaga, Alacant, València, Múrcia, Bilbao, Sevilla, Girona, Almería, Jerez, Santiago, Santander, Asturias, A Coruña i Zaragoza.