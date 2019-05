Pellicer (Junts per Reus) lamenta que els cupaires «vagin contra el votant catalanista i demanin el cap de l’alcalde de l’1-O» però s’obre a iniciar converses

Actualitzada 30/05/2019 a les 21:08

Contemplen diverses fórmules

La «voluntat de la ciutadania»

«El PSC vol estar al govern de Reus» i, per a fer-ho, «una alcaldia compartida amb ERC seria el més normal». El portaveu socialista, Andreu Martín, ha confirmat avui des de la seu de la plaça del Castell el seu «sí» a «un acord de les esquerres» i que «la proposta que ens ha fet Junts per Reus –arribar a consensos puntuals en determinades qüestions des de fora del govern– no ens convenç i no l’acceptem». El plantejament de la CUP (3 regidors) per articular una alternativa a Carles Pellicer de la mà d’ERC i PSC ha capgirat el panorama de pactes, que d’inici semblava limitar-se a la reedició de l’entesa vigent entre Junts per Reus (la força més votada, amb 7 regidors i 9.643 vots), ERC (6 regidors) i Ara Reus (2) amb Pellicer alcalde. «Més de la mateixa manera no donarà més a la ciutat, i ara la ciutat necessita més», ha apuntat avui Martín, que ha valorat que «Pellicer proposa el mateix perquè és el que li resulta molt còmode sense haver dedicat massa temps a analitzar res més».En aquest nou escenari, tampoc per al PSC (6 regidors) representa un inconvenient ni la distància que el separa d’ERC en la qüestió sobiranista ni el passat amb la CUP, cas Innova inclòs, perquè «hem d’avançar». Martín s'ha mostrat conscient que «cadascú haurà d’explicar molt bé les seves decisions i hi haurà moments de dificultat, però també moltes oportunitats». De fet, el candidat socialista ha lloat la «valentia» de la CUP a l’hora d’haver fet pública una idea que «pot acabar quallant» i ha concretat que «hem estat repassant el programa d’ERC i ens hem trobat que coincidim en un percentatge molt alt». Sobre el que puguin decidir els partits des de fora de Reus en aquest possible pacte, Martín ha detallat que «si veiem que això no és possible, ho direm així i serem honestos. Sabem on ens posem, però jo em quedaré amb les oportunitats i no amb la por».En qualsevol cas, els socialistes es mantenen oberts a altres fórmules i han programat una nova reunió amb Junts. Martín ha criticat que el partit de Pellicer «no té iniciatives» i ha precisat que l’entrada del PSC en un govern, sigui com sigui, «haurà de servir per fer avançar la ciutat i no per ocupar cadires». La CUP havia denunciat abans dels comicis un «pacte previ» per reproduir «un govern d’Innova amb Junts, ERC i PSC» i ha estat estenent la mà durant la campanya a ERC perquè «deixi de ser la crossa de Pellicer», a qui «no volem». La seva cap de llista, Marta Llorens, va dir dimecres que la presència del PSC no seria un obstacle per configurar un govern de les esquerres, igualment tot i la diferència ideològica i el 155. Qui no s’ha pronunciat encara en relació a cap de les sumes de 15 ha estat la líder d’ERC, Noemí Llauradó, més enllà d’apuntar l’endemà del 26-M que «no renunciem a una alcaldia republicana» i de presentar-se receptiva al diàleg amb CUP, PSC i Junts. Els republicans tenien prevista ahir una reunió amb la militància per estudiar els resultats electorals.Poques hores abans que comparegués Martín, ho havia fet Pellicer, des de la seu de la plaça Catalunya, per valorar que «no diu massa a favor de la CUP que vulguin carregar-se l’alcalde de l’1-O i que, amb el que hem viscut, pretenguin fer un acord de govern amb els socialistes sense el partit més votat». El cap de llista de Junts per Reus, que ha insistit en «lamentar la poca actitud democràtica» dels anticapitalistes per «no respectar la voluntat de la ciutadania, anar contra el votant catalanista i voler fer plegar un alcalde de l’1-O», ha anunciat, igualment, que Junts «ens obrim a parlar amb la CUP igual que ens hem obert a un acord estratègic amb el PSC».Pellicer s'ha referit avui a la CUP com «el cinquè partit del plenari, que ha perdut aquestes eleccions municipals 3.000 vots» i del qual «tots sabem quin ha estat el seu tarannà fins ara». «Els coneixem perfectament. No ha de sorprendre ningú que mantinguin un paper poc propositiu i destructiu, com el que vam veure aquest dimecres quan van demanar el meu cap», ha dit. I ha celebrat que «hagin manifestat la voluntat de participar a la governabilitat de la ciutat, benvinguts a l’acció institucional».Tenint en compte el rol que està cridat a assumir el candidat de Junts per Reus al capdavant del partit més votat el 26-M, i «en el marc de la proposta de 21 per al segle XXI», Pellicer ha subratllat la voluntat de «mantenir el govern amb ERC i Ara Reus, però ens obrim a parlar amb la CUP» per situar-lo en la mateixa posició de suport exterior que aquesta fórmula projecta per al PSC. I ha insistit en què «cal començar el nou mandat amb un govern en majoria». Aquesta mateixa idea l'ha tingut avui Martín sobre el dibuix amb ERC i CUP. De les trobades ja mantingudes, Pellicer ha explicat que «als portaveus dels grups els va agradar la música de la proposta feta per Junts per Reus tot i que van demanar uns dies per valorar-la. L’àmplia majoria de portaveus també va compartir la idea que aquest 15 de juny s’havia d’assolir un govern amb una majoria absoluta». Igual que Llauradó, Marta Llorens (CUP) i Dani Rubio (Ara Reus) han rebutjat posicionar-se públicament al respecte.