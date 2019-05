«He vist quedar-se fora el projecte que havia defensat tota la meva vida»

Domènech tanca 16 anys de regidor i deixa pas a la renovació d’un PP per primer cop sense presència

Actualitzada 29/05/2019 a les 10:44

—Per mi, el pas per l’Ajuntament té un balanç positiu i uns records boníssims. He estat 3 anys al govern i 13 a l’oposició, des d’on es poden aconseguir moltes coses i dur a terme un control de govern, bloquejar unes ordenances o uns pressupostos si creus que no són justos. Del govern, de l’etapa com a regidor d’Esports, m’emporto el Mundial de Patinatge 2014, els Premis Esport i Ciutat o l’Esperit Olímpic.—El millor, el dia que vaig entrar, el 2003. Anava de 4 a la llista i no m’ho pensava, i llavors eren 25 regidors. També quan vam treure el magnífic resultat de 6 regidors, el 2011. El pitjor ha estat diumenge passat, quan he hagut de veure quedar-se fora de l’Ajuntament el projecte que he defensat tota la meva vida. Per mi, que porto el partit a les venes i la ciutat al cor, ha estat molt dur. Reus ha de tenir presència del centre dreta constitucionalista.—Durant tota la campanya vaig advertir que el vot estava dividit i que això faria perdre regidors. I així ha estat: Ciutadans n’ha perdut 1 i el PP, 2; el bloc s’ha quedat sense 3. Això no reflecteix el que la societat reusenca vota.—Quan, un mes abans, vaig veure el resultat de les generals, que era un 5,5%, l’únic que em podia donar confiança és que, per primer cop a la història, tinguéssim més vots a unes municipals que a unes generals. Això no ha passat mai i, per poc, tampoc no ha passat ara. Per uns 100 vots ens hem quedat fora. Si, per exemple, els 1.000 vots de Vox haguessin anat al PP, tindríem els 2 regidors. De vegades, no s’ha de votar amb el cor sinó amb el cap.—Agraeixo a tots que em tinguin en consideració. A vegades, reps més bones paraules de contraris que de propis. Podem haver tingut algunes discussions, o paraules més o menys fortes a un ple, però jo no me’n recordo. Sé que cadascú treballa per Reus des del seu punt de vista, i que tots són bons reusencs i faran sempre el millor que puguin. M’emociona. Espero que pensin que he estat una bona persona.—No. Tots els missatges que ens ha fet arribar Alejandro Fernández, el nostre president, han estat d’ànim, dient que vindran temps millors, que ha estat un cop dur però que hem de superar el dol. En política, ni els cicles bons ni els dolents duren massa.—A Reus, per sort el PP, té gent jove i amb ganes. El que ha de fer el partit és renovar-se i treballar perquè és segur que, en 4 anys, la ciutadania el tornarà a reclamar i tornarà a l’Ajuntament. Jo deixaré ara les meves responsabilitats com a secretari general del PP provincial. Crec que, quan hi ha un cas així, a nivell general, algú ha de fer el pas. Si un jove que acaba de començar treu un mal resultat, se li han de donar noves oportunitats. Però penso que és el moment que tota una generació de polítics del PP deixem espai a noves cares. Manen els resultats.—Sí. El PP sempre torna i els espanyols, en moments de dificultat, sempre miren al PP. Jo me’n vaig amb un regust agredolç perquè un vol marxar quan vol i no quan opcions de fora li marquen. Però ho havia de fer, ara o en un parell d’anys. Em toca agafar les maletes. I també he de pensar una mica en la meva família, que és el que faré ara. Ens ha faltat molt poc i ens ho hem de prendre amb esportivitat. No era un bon moment de marca i potser el meu projecte no ha arribat massa a la gent. On sigui, sóc del PP des dels 18 anys i ho seré sempre.—Li he dit que, en tot allò que necessiti sobre la ciutat, em tindrà al costat com a Sebastià. A mi m’agradaria que fos un alcalde ambiciós. Ha guanyat i ha guanyat bé però, al ple de comiat, li demanaré que governi per a tots els reusencs, i que recordi que molts no han votat la seva opció.