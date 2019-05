Més de 450 aspirants opten a ocupar 20 places de la Guàrdia Urbana de Reus

Cobriran vacants vinculades al decret de l’Estat que ha propiciat jubilacions anticipades al cos policial

Actualitzada 28/05/2019 a les 19:19

Un total de 453 candidats han estat admesos, provisionalment, al procés d’oposició lliure impulsat per l’Ajuntament de Reus per cobrir 20 places de la Guàrdia Urbana. Altres 82 que també s’hi havien presentat han resultat, igualment de forma inicial, exclosos, però el termini per esmenar deficiències o aportar documentació que eviti que es quedin fora encara està vigent. De les 20 places, 7 es corresponen amb la taxa de reposició de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2108. Les 13 restants provenen de la taxa addicional de reposició de la policia local derivada del decret 1449/2019, aprovat pel govern estatal i que ha propiciat jubilacions anticipades.Entre els requisits a complir per poder concórrer a la convocatòria de la Guàrdia Urbana hi havia tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el graduat escolar i no patir cap malaltia o impediment físic que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria. També ser major de 20 anys, tenir una alçada mínima d’1,70 metres –són 1,65 metres per a les dones– i no haver estat condemnat per cap delicte.Un cop es faci pública la llista definitiva d’admesos i exclosos, els aspirants que continuïn endavant hauran de superar una primera prova cultural de caràcter obligatori i eliminatori amb 100 preguntes tipus test a respondre en 60 minuts. Per davant tindran també una prova de coneixement de la llengua catalana, tests aptitudinals i proves físiques que inclouen exercicis de velocitat, llançament de pilota medicinal, salt vertical, abdominals, flexions i course navette. A més, els esperen exàmens de personalitat i competències i una prova pràctica consistent en una redacció sobre un tema d’actualitat, a més de la revisió mèdica final.Els qui resultin escollits, hauran d’assistir al Curs bàsic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i superar-lo, i completar després un període de pràctiques al cos de la Guàrdia Urbana de Reus que s’allargarà durant dotze mesos i que serà remunerat.