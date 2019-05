La CUP vol fer Llauradó alcaldessa i no veu en el PSC un obstacle

La formació anticapitalista demana ERC que «fugi de ser la crossa de Pellicer» i lideri «un govern com cal»

«No volem Pellicer»

La CUP no renuncia a un govern d’esquerres a Reus on l’alcaldia recaigui en Noemí Llauradó i, per propiciar-lo, estén de nou la mà a ERC com ja va fer al llarg de tota la campanya electoral «perquè fugi de tornar a ser la crossa de Pellicer que ha estat aquests 4 anys, en els quals ha donat suport a propostes classistes i de poca projecció social». En l’objectiu d’aquest acord «sense Carles Pellicer» que els cupaires projecten, el PSC no es presenta, almenys d’entrada, com un obstacle.La candidata de la CUP, Marta Llorens, ha comparegut avui davant del palau municipal per valorar que «si ERC vol ser ERC, té l’opció de ser-ho amb la CUP» i apuntar que, en un escenari així, la formació anticapitalista està oberta a la presència dels d’Andreu Martín en aquesta entesa, a la qual podria donar suport des de fora o des de dins del govern. Amb tot, ha puntualitzat Llorens, «ERC és la força que ha estat més votada i fer la proposta els correspon a ells. Són ells els qui han de ser valents i seure les forces aliades per trobar una alternativa. Per això, els interpel·lem a que ho facin».La llista de Noemí Llauradó ha triplicat xifres i ha obtingut, aquest 26-M, 6 regidors històrics. Els socialistes, amb 2 més que el present mandat, en tindran altres 6. La CUP, al seu torn, s’ha quedat amb 3 dels 6 amb què fins ara comptava. Un acord a tres sumaria 15, la mateixa majoria que dibuixava Pellicer en un govern amb Junts per Reus (força guanyadora, 7 regidors i 1.300 vots més que al 2015), ERC i Ara Reus (2 regidors). En aquesta última fórmula, això sí, es contemplava també un suport puntual del PSC en qüestions de ciutat per arribar a 21.Els republicans han declinat posicionar-se, de moment, sobre la iniciativa de la CUP. No fan moviments però es deixen estimar. Tot just l’endemà de les eleccions, Llauradó havia detallat que «encara tenim opció de fer una alcaldia republicana», en referència a l’alternativa cupaire, i no descartava el PSC de Reus tot i les distàncies que el 155 pugui marcar. Els socialistes, al seu torn, s’han mostrat des del principi receptius a generar «un govern de les esquerres» i el mateix Martín expressava poques hores enrere que «el govern ha de reflectir aquest canvi de paradigma que ha demanat la ciutadania amb els seus vots».En la seva atenció als mitjans, avui i després d’una reunió de l'assemblea, Llorens ha insistit que la CUP «no vol cap mena d’acord amb Ara Reus ni amb Carles Pellicer. No volem Pellicer». A preguntes sobre si un Junts per Reus sense l’alcalde seria una opció, la cupaire no ha dit que no però sí que ha concretat que «tampoc donaríem l’alcaldia a Montserrat Vilella». Llorens ha aclarit que «donem l’oportunitat a ERC de fer un govern com cal a la ciutat» i ha insistit que els republicans, en aquests 4 anys, «han votat en contra d’eliminar el temps d’empadronament per accedir a alguns ajuts» i que, al costat de Junts i Ara Reus, «han enfortit un classisme i una guerra contra els pobres».Entretant, la maquinària de Junts per Reus està en marxa i aquest dimarts van produir-se els primers contactes amb les forces amb qui voldria perfilar el nou govern. En aquest sentit, també, Dani Rubio (Ara Reus) s’ha mostrat d’inici favorable a reeditar el pacte i ERC, de nou, vol «explorar tots els escenaris possibles». Els republicans tenen prevista una reunió amb la militància aquest mateix dijous per valorar els resultats dels comicis i cap pressa per tancar un acord massa abans del 15 de juny.La CUP, que poc abans d’entrar en campanya havia denunciat un «pacte previ» entre Junts per Reus, ERC i PSC per configurar «un nou govern d’Innova» i lamentava la vinculació dels dos primers amb els socialistes, podria adoptar ara una posició més permissiva «pel bé de la ciutat». Tampoc ERC, tot i el 155, aparta la formació que Martín lidera, i Junts per Reus, de fet, la volia des de fora del govern per completar la seva majoria de 21 regidors. Cap dels tres, doncs, ha barrat la porta a un partit del qual, en alguns moments de l’anterior mandat, van allunyar-los diferències ideològiques molt clares. Caldrà tenir en compte, però el paper que es jugui fora de Reus en la presa de decisions.