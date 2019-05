L'AMPA de la Isabel Besora vol una «reunió urgent» per la línia de P3

Les famílies demanen a Educació el compromís ferm que reobrirà el grup

L’AMPA de l’Escola Isabel Besora ha demanat mantenir una «reunió urgent» amb el Departament d’Educació i l’Ajuntament, i on també estigui present la direcció del mateix centre, per aclarir el futur de la línia de P3 que va tancar-se el 2018 i que la Generalitat s’havia compromès a reactivar de cara al curs vinent si les xifres de la preinscripció així ho demanaven. Amb una cinquantena de famílies esperant plaça a aquesta escola concreta, des de l’AMPA expliquen que «hem enviat peticions a totes les parts per tenir una trobada conjunta» i valoren que, fins ara, «la pilota ha estat passant d’un lloc a l’altre».Dilluns va tenir lloc una Taula Mixta d’Ensenyament, prevista d’inici la setmana passada i que va resultar ajornada fins després del 26-M, on s’havia d’abordar la qüestió de la Isabel Besora. Des d’Educació han declinat en reiterades ocasions fer públic cap posicionament oficial sobre la línia, i al·ludeixen a que «s’hi està treballant». L’Ajuntament manté el compromís però Educació té la competència exclusiva. En tot cas, la informació que ha arribat a les famílies és «que l’alcalde diu que vol dues línies i que Educació diu que no, que es reparteixin aquests alumnes per altres escoles de Reus, cosa que obligaria molts a desplaçar-se». A l’AMPA insisteixen que «els qui han fet la preinscripció aquí és perquè volen aquesta escola i no cap altra» i demanen que «es posin les cartes damunt la taula» en una trobada. Les famílies van lliurar fa pocs dies a Educació 500 firmes demanant que es recuperi el grup de P3.