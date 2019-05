En marxa les obres al raval del Pallol, segona fase de la reurbanització de la plaça de la Sang

L'obra comportarà noves afectacions al trànsit

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:55

L'Ajuntament de Reus ha iniciat aquest dimecres, 29 de maig, la segona i darrera fase de les obres d'urbanització de la plaça de la Sang, la qual afecta al raval del Pallol. La divisió de l'obra en dues fases es va acordar amb l'empresa adjudicatària per tal de deixar la plaça de la Sang lliure per a la celebració dels actes centrals de la Setmana Santa. La planificació ha permès reobrir de manera provisional al trànsit tant la plaça de la Sang com el carrer d'Arnavat i Vilaró des del passat 15 de maig. Ara l'obra comportarà noves afectacions al trànsit, amb el tall del raval de Sant Pere i el desviament de la circulació cap al carrer de Batan. La durada prevista d'aquesta segona fase és d'un mes.La segona fase consistirà amb les obres de reurbanització del tram del raval del Pallol i de la instal·lació del mobiliari urbà. Finalitzada la segona fase s'obrirà la plaça al trànsit de vehicles.Les obres de reurbanització de l'entorn de la plaça de la Puríssima Sang culminaran la remodelació del Tomb de Ravals. A grans trets, la plaça de la Puríssima Sang passarà a ser un espai bàsicament per vianants; el carreró de la Puríssima Sang es converteix en un carrer a un sol nivell, amb prioritat pels vianants; i el carrer d'Arnavat i Vilaró amplia voreres i elimina tot l’aparcament actual.L'execució de les obres té un pressupost d’adjudicació de 492.008,02 euros (IVA inclòs), i va a càrrec de l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA.