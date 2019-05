Detenen un veí de Reus per vendre cocaïna

L’home va ser enxampat la setmana passada traficant amb la droga, però va fugir en bicicleta; finalment se’l va poder detenir ahir dimarts

Actualitzada 29/05/2019 a les 12:45

La Guàrdia Urbana de Reus ha detingut aquest dimarts, 28 de maig, un veí de Reus de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’home va ser enxampat venent cocaïna la setmana passada, però va poder fugir en bicicleta. Finalment va poder ser localitzat i detingut ahir dimarts.La Unitat d’Investigació de la policia municipal tenia identificat el detingut, el qual era conegut perquè, presumptament, distribuïa de manera habitual substàncies estupefaents desplaçant-se en bicicleta en diferents punts de la ciutat. Tanmateix, fins ara la Guàrdia Urbana no l’havia pogut enxampar en el moment de cometre el delicte.El passat dimecres, 22 de maig, uns agents van poder identificar l’home en el moment de la venta a un comprador, a l’avinguda del President Companys. Els agents no el van poder detenir en aquell moment perquè l’home es va escapar en bicicleta. Sí que van comissar la substància venuda i es va comprovar que es tractava de cocaïna.Ahir dimarts a les 20h, els agents van localitzar i detenir l’home al carrer de Dr. Ferran. La Guàrdia Urbana va lliurar el detingut, junt amb les diligències, al cos dels Mossos d’Esquadra.