Arxiven la causa contra Mariona Quadrada, acusada de dir «assassins» a Ciutadans

Els fets van succeir en la manifestació del 3 d'octubre del 2017, quan la regidora de la CUP de Reus es va trobar amb els aleshores tres regidors de Ciutadans de la ciutat

Actualitzada 29/05/2019 a les 11:18

La jutge ha arxivat la causa contra la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada per un delicte d'incitació a l'odi per haver dit «assassins» a tres regidors de Ciutadans en una manifestació del 3 d'octubre del 2017.Segons la interlocutòria de sobreseïment lliure, a què ha tingut accés Efe, els fets es remunten al 3 d'octubre del 2017, quan els tres denunciants eren aleshores regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus -el partit els va expulsar posteriorment-.Tots tres van passar davant de l'hotel Gaudí, on estaven allotjats un grup d'antiavalots i s'estava congregant «una massa de gent» i després, en un carrer proper, «es van topar de front amb Mariona Quadrada».En veure'ls, hauria exclamat: 'Mireu, aquí estan els de Ciutadans, assassins'. En sentir aquesta expressió, altres persones haurien secundat el comentari cridant «assassins» i els tres la van denunciar per un delicte d'incitació a l'odi.La jutge descarta que es tracti d'un delicte d'odi i invoca la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de febrer de 2018 conforme «es tracta d'un delicte de perill, de manera que n'hi ha prou per a la seva realització la generació d'un risc que es concreta en el missatge amb un contingut propi del discurs de l'odi».Els tres regidors van seguir el seu camí sense més incidents, però van denunciar el cas a la Fiscalia, que el va traslladar al Jutjat d'Instrucció número 2 de Reus, que el va arxivar, tot i que la Fiscalia va recórrer.L'acta, que no és ferma, també narra que no va ser possible escoltar la versió de la denunciada perquè es va acollir al seu dret a no declarar.Es dóna el cas que la jutge va ordenar la seva detenció als Mossos d'Esquadra perquè no va comparèixer voluntàriament davant seu en dues ocasions.El col·lectiu de lletrats Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus, que l'ha defensat gratuïtament, celebra aquest nou sobreseïment i confia que es faci ferma.