Ryanair omple en la posada en marxa de la seva connexió amb Gdansk

La ruta ha mogut 2.945 viatgers entre Reus i Polònia en un mes i ha venut el 85% dels seients

Actualitzada 26/05/2019 a les 17:01

L’aerolínia Ryanair està recollint bons resultats en l’activació de la seva nova ruta amb Gdansk, una de les grans novetats de l’estiu a l’Aeroport de Reus i un enllaç pioner entre la capital del Baix Camp i Polònia. El primer vol de la connexió va operar-se el passat 1 d’abril. L’avió va aterrar prop de tres quarts de vuit de la tarda, amb 39 passatgers a bord, i va enlairar-se de nou amb rumb a Gdansk passades les vuit, amb nou viatgers. Des de llavors, però, la xifra de viatgers que han apostat per la ruta ha crescut notablement.En total, durant aquest passat mes d’abril, i segons dades d’Aena, Reus-Gdansk ha registrat 2.945 passatgers. Cal tenir en compte que la ruta l’opera l’aerolínia irlandesa amb models Boeing-738, que tenen capacitat per al voltant de 190 turistes. Així, en moviments d’anada i tornada, Ryanair hauria superat el 85% de la capacitat de les aeronaus en el primer mes d’aquesta experiència amb Polònia.Igualment, segons dades d’Aena, Polònia resultarà ser precisament una ruta amb projecció de creixement a l’Aeroport, i oferirà un total de 28.000 bitllets. Els vols de la ruta Reus-Gdansk se succeiran fins al dia 25 d’octubre, coincidint amb el tancament de la campanya d’estiu, amb dues freqüències setmanals en dilluns i divendres. Els preus al web de Ryanair són a partir de 12,95 euros.És la primera vegada que l’Aeroport de Reus connecta amb aquesta ciutat del país, tot i que anteriorment sí que s’havien ofert vols a altres aeroports. A Polònia la segueix, en increment del nombre de bitllets, Rússia, que creix un 43,4% i en té 30.000 de programats.En total, les companyies que operen a l’Aeroport de Reus han posat a la venda, per aquest estiu, 1.100.000 seients, un 9,4% més que l’any anterior. Es preveuen prop de 6.000 operacions comercials amb passatgers. Aena comptabilitza per a aquest mateix període 37 rutes, que són les connexions amb més de 30 vols a la temporada. Dublín, Manchester i Glasgow continuen sent les destinacions amb més seients. En aquest sentit, la més destacada estrena de la campanya és la de l’aerolínia russa Nordwind, que permet viatjar de Reus a Moscou a través del touroperador Pegas Touristik des del 27 d’abril i fins el 12 d’octubre. Hi ha dos vols xàrters setmanals, que es poden adquirir des de Rússia de manera individual o en paquets. Coral Travel també operarà xàrters a Moscou, de l’1 de juny al 28 de setembre, amb un vol setmanal. En relació als Països Baixos, Ryanair ha recuperat el seu enllaç amb Eindhoven.