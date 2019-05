Pellicer torna a vèncer a Reus enfront d'una ERC que fa història i un PSC disparat

El PP perd la representació i les eleccions més concorregudes, amb fins a 12 llistes, redueixen de 7 a 6 el nombre de partits amb presència al consistori

Actualitzada 27/05/2019 a les 04:17

1.000 vots més per a Junts per Reus

Martín: «No ho teníem fàcil»

Resultat «agredolç» per Ara

Junts per Reus ha aconseguit aguantar els 7 regidors de 2015 i posicionar-se com la força guanyadora aquest 26-M a Reus, amb 9.643 vots (22,24%) que són 1.337 més dels que va rebre Carles Pellicer quatre anys enrere. Tot i sortir com a ferma aspirant a ser la primera alcaldessa de la ciutat, Noemí Llauradó i ERC es queden amb 6 regidors que suposen, amb tot, triplicar la seva presència al consistori i assolir un resultat històric. Els republicans van mantenir durant l’escrutini un ajustat pols amb el PSC d’Andreu Martín que, en algun punt de la nit, va posicionar-se com el més votat i que guanya 2 regidors per quedar-se, igualment, amb 6 i a només 106 vots d’ERC.A Cs, expulsar les seves cares conegudes i renovar de ple la llista només li ha costat un regidor. Amb Débora García al capdavant, els taronges en tindran 3. Els mateixos 3 regidors ha extret la CUP de Marta Llorens d’aquest 26-M, 2 més que al 2011 i la meitat dels que va aconseguir la candidatura, esperonada pels efectes del cas Innova, en el darrer mandat. El darrer partit amb representació és Ara Reus, amb Dani Rubio de cap de llista i els mateixos 2 regidors de les darreres eleccions.En les municipals més concorregudes –s’hi presentaven 12 llistes–, la caiguda del PP ha reduït la xifra de partits amb presència al consistori, que passen de 7 a 6. Tampoc no n’ha entrat cap de nou: En Comú Podem ha estat el més votat i dCIDE, tot i la tirada de Juan Carlos Sánchez, ha quedat a la cua, mentre que Vox, Entre Veïns i Primàries no han aconseguit regidors. Caldrà perfilar, ara, la configuració d’un govern que permet combinacions múltiples. Entre elles, la reedició de l’actual pacte entre Junts per Reus, ERC i PDeCAT.Carles Pellicer va comparèixer prop de la mitjanit a la seu de la plaça Catalunya per adreçar-se a la militància i destacar que «hem aconseguit 9.000 vots, uns 1.000 vots més que les passades eleccions. Per tant, Junts per Reus es consolida com una força potent». La xifra ha permès la formació sostenir, amb molt en contra, els 7 regidors de 2015. El cap de llista, que va apuntar, en la mateixa línia, l’avantatge de «2.000 vots sobre la força que ens succeeix», que és ERC, va precisar que «som una força de garantia que ha guanyat les eleccions d’aquest 26 de maig». «Amb generositat, volem dir que volem liderar un nou govern que s’ha de començar a parlar a partir de demà i que ha de ser fort, potent i capaç d’encapçalar aquest projecte que és el millor projecte que s’ha presentat en els darrers anys per aquesta magnífica ciutat de Reus», va detallar l’actual alcalde. Visiblement feliç, en un ambient d’eufòria, Pellicer va subratllar «la feina que ha fet tot l’equip de campanya, amb Marc Just al capdavant». «Properament ens anirem veient per arrodonir aquest govern, que serà eficaç i que té la persona com a destinatari de la seva feina. Seguirem fent el que hem fet sempre, sent propers, escoltant la ciutadania i desenvolupant el projecte que tenim», va concloure Pellicer, que va ser acomiadat al crit d’«alcalde» tot i rebutjar parlar sobre possibles pactes.ERC, per la seva banda, va celebrar amb gran entusiasme, i moltes ampolles de cava, «els millors resultats de la història del partit a Reus», va remarcar la cap de llista, Noemí Llauradó. La formació independentista triplica els seus resultats respecte a l’anterior legislatura: passa de dos escons a sis. Del 8,68% dels sufragis (3.367 vots) de l’any 2015, creix fins al 17,15% del total (7.434 vots), convertint-se en la segona formació del consistori reusenc. Llauradó però, no va voler aventurar-se a parlar d’una reedició del pacte amb Carles Pellicer. «Avui no ens plantegem res. No hem analitzat res, això serà a partir de demà. Ara la nostra gent necessita celebrar la victòria». La republicana va celebrar, alhora, la nova composició del saló de plens: «Estem molt contents perquè s’ha demostrat que Reus és antifeixista, no tenim a Vox. A més, Ciutadans ha baixat i el PP no hi és», va exposar.A la plaça del Castell, ahir es respirava alegria. El cap de llista del PSC va dirigir-se als assistents amb un somriure d’orella a orella agraint la «feinada» de tots. «No ho teníem fàcil, perquè no estàvem al govern com Junts per Reus i ERC i això, com és normal, els ha afavorit», va detallar Martín i va afegir que «la nostra proposta està sobre la taula per qui ho vulgui incorporar al govern, són els altres els qui han de veure si s’atreveixen a l’avenç i volen comptar amb nosaltres». Martín va precisar que «no volem ni necessitem un govern de conveniència però tenim l’oportunitat de crear un govern fort i imposar el que la ciutadania ha demanat». Per al socialista, «l’esquerra ha fet un avenç molt important i mereix el protagonisme». «Això és el començament del ressorgiment del socialisme», va clamar Martín i va remarcar que «volem ser al govern».Ciutadans perd força al plenari reusenc. La formació taronja passa de quatre a tres regidors. Del 14,37% dels sufragis (5.573 vots), cau fins al 10,67% (4.624 vots). Si bé, ahir a la nit els militants van rebre el descens amb un regust força dolç, amb la sensació d’haver salvat els mobles després de la greu crisi interna viscuda. «No val la pena estar sempre en el passat. Això ja va succeir i no ho pots solucionar de cap manera. El més important és que nosaltres sí que serem a l’Ajuntament. Serem allí per representar a tots aquests votants que creuen en la Constitució i que creuen que cal defensar-la aquí a Reus», va exposar la cap de llista de Ciutadans, Débora García. Tot i que la regidora va obviar parlar directament del nefast resultat del PP, va remarcar que el seu partit serà «l’única força constitucionalista que hi haurà a l’Ajuntament».La cupaire Marta Llorens no amagava, en la valoració dels 3 regidors que ha aconseguit sostenir la formació que «els 6.000 vots que vam tenir al 2015 eren producte de la conjuntura però manteníem la voluntat de dir que tenim l’alternativa». Moviments al cas Innova havien provocat fa quatre anys, de fet, un increment espectacular de suports que van convertir la CUP en segona força. Ahir, Llorens interpel·lava de nou ERC per preguntar «si volen realment una alternativa per a la ciutat o volen continuar sent frontissa amb Pellicer».Per la seva banda, Ara Reus manté els dos regidors de l’anterior legislatura un resultat «agredolç» per a Dani Rubio, cap de llista. «Volíem tres o quatre regidors, havíem treballat molt per aconseguir-ho però al final no ha pogut ser», va lamentar Rubio qui també va trobar un costat positiu a aquests resultats. «Seguim defensant la governabilitat com vam fer el 2011, som decisius per conformar govern», destacava Rubio. Ara Reus veu amb bons ulls revalidar aquest darrer mandat amb Junts per Reus i ERC com a socis de govern.Des de la seu del PP, el candidat Sebastià Domènech al·ludia a la «fragmentació de la dreta» com a principal causa de la seva desaparició del consistori. «El centre dreta constitucionalista ha perdut tres regidors a l’Ajuntament de Reus per la divisió de vots que hi ha hagut», afegia Domènech, que expressava que «quatre formacions, o tres més una escissió de Ciutadans, ens ha perjudicat a tots».