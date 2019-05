Pellicer repeteix els set regidors de l'últim mandat i haurà de pactar per poder governar Reus

ERC creix fins els sis regidors i desbanca la CUP, que perd tres escons, com a segona força més votada

Junts per Reus, la formació encapçalada per l'alcalde de la ciutat durant els últims quatre anys, Carles Pellicer, ha repetit els mateixos set regidors que va aconseguir als passats comicis. La fragmentació, sense majories clares, ha marcat novament les eleccions municipals a la capital del Baix Camp, on seran necessaris les converses i pactes per poder formar un govern estable. Darrere dels exconvergents s'ha situat finalment ERC, encapçalada per Noemí Llauradó, amb sis regidors. Els republicans han experimentat l'increment més sonat, guanyant quatre edils, i es converteixen en la segona força política al consistori. Per la seva banda, el PSC continua recuperant posicions i passa dels quatre als sis regidors. La crisi interna i l'escissió patida per C's només li ha suposat finalment la pèrdua d'un regidor, quedant-se amb tres. La CUP, que havia estat la principal força de l'oposició amb sis regidors, n'ha perdut la meitat i es queda amb tres.Pellicer, que durant aquest mandat havia pactat amb els dos regidors de la formació independent Ara Reus –que manté els dos regidors aconseguits el 2015- per consolidar una majoria precària, té ara per davant el repte de continuar presidint el consistori. Hi tindran molt a dir ERC , que s'ha situat com a segona força amb sis regidors, els mateixos que el PSC que, de la mà d'Andreu Martín, guanya dos regidors. Per contra, la CUP, que havia experimentat un gran creixement després de destapar la trama de corrupció al voltant del hòlding municipal Innova, ha vist considerablement reduït el seu suport en aquesta ocasió.Finalment, el PP, que disposava de dos regidors aquest mandat, no ha aconseguit representació consistorial. També s'ha quedat fora la candidatura batejada com a dCIDE, formada pels exdirigents locals de Cs que van ser expulsats o van marxar del partit. Cs, amb Débora García de candidata, tindrà tres regidors, respecte els quatre d'aquest mandat.