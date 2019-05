Els portadors del Lleó de Reus estrenaran nous vestits per Sant Pere

Seran un total de dotze, tindran la part de les cames lleugerament més ampla i mantindran els colors

Els portadors del Lleó de Reus lluiran, coincidint amb la celebració de Sant Pere 2019, nous vestits. El cap de colla del Lleó, Josep Lluís Rius, explica al Diari Més que aquesta «serà la primera vegada que canviem, després de 15 anys» i apunta que «Cultura ens paga dotze vestits nous en dues tongades, sis enguany i sis l’any que ve, tot i que podrem estrenar els dotze aquest Sant Pere i ja s’estan confeccionant ara a El Barato».El model resultarà ser «força similar a l’actual». Sí que s’hi farà, però, alguna variació: «Tindrà la part de les cames una mica més ampla, amb dos camatges», apunta el cap de colla. «Els colors actuals, almenys en línies generals, es mantindran amb la mateixa tendència, tot i que variïn una mica en tons una mica més forts o més foscos», afegeix Rius, que diu que «els pantalons seran daurats i la camisola serà igualment fosca» i que «seran molt bonics». Aquest és un pas important per a la colla, que no havia tocat la vestimenta des dels seus inicis. La imatge renovada es donarà a conèixer físicament més endavant, donat que els vestits encara estan sent confeccionats ara i no es preveu que quedin plenament enllestits fins molt probablement el mateix mes de juny.Cadascun dels dotze vestits que estrenaran els portadors del Lleó de Reus representa una inversió aproximada de 1.500 euros. «Feia gairebé tres anys que hi anàvem al darrere perquè, els que tenim ara, estan força vells i hi ha algunes parts que ja se’ns desfeien. Pensàvem que era necessari renovar els vestits. Ara, per fi, ja els podrem tenir», precisa el cap de colla del Lleó de Reus. Dijous passat va tenir lloc un dels assajos que realitzen de manera periòdica els portadors del Lleó. Els dotze vestits arribaran a les seves mans «a mitjans de juny». El finançament, però, s’ha previst en dues tongades entre 2019 i 2020.Per tal de presentar-los obertament a la ciutat, «es farà, el dia 28, abans de la sortida de Completes, un acte que serà breu, i que probablement tingui lloc al hall de l’Ajuntament», afegeix Rius. Aquesta és una de les grans novetats entre les moltes que està vivint darrerament la colla, que ja va impulsar l’any passat el naixement del Lleó petit i dels seus portadors. El Lleó petit, precisament, va veure la llum durant la Misericòrdia 2018. Per tant, serà enguany quan sortirà també per primer cop per les festes de Sant Pere.