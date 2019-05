Noemí Llauradó: «Contribuïm a pintar de groc el mapa municipal que sortirà a Catalunya i fem un canvi a la ciutat de Reus»

També ha recordat que «a les Europees hem de fer lliure a l'Oriol Junqueras»

Actualitzada 26/05/2019 a les 10:56

Noemí Llauradó ha votat avui a les 10 del matí a l'escola Joan Rebull de Reus acompanyada per membres de la llista d'ERC Reus i ha recordat la importància que tots els reusencs i reusenques vagin avui a les urnes a exercir el seu dret a vot i, aconseguir així una participació important.Llauradó ha dit que «Esperem que Reus també contribueixi a pintar de groc el mapa municipal que segur que sortirà a Catalunya i s'aconsegueixi un canvi en la ciutat per tenir una alcaldia republicana». Per altra banda, també ha recordat que «a les Europees hem de fer lliure a l'Oriol Junqueras i, aconseguir que pugui ser el president a la Comissió Europea».