La Música als Barris arriba a Juroca i a Passeig de Prim amb Alquimia Flamenco i la Banda Simfònica de Reus

Actualitzada 25/05/2019 a les 09:59

El Festival de les Arts de Reus FAR que ha començat amb el programa Música als Barris arriba aquest dissabte a Juroca i a Passeig de Prim. En primer lloc, a partir de les 18 hores, a la plaça d’Antoni Jiménez Vega del barri Juroca, i en col·laboració amb l’Associació de Veïns La Unión del mateix barri, actuarà el grup Alquimia Flamenco. I, més tard, a les 20 hores, al passeig Prim i amb la col·laboració de l’Associació de Veïns Joan Prim, es far&a grave; una actuació amb la Banda Simfònica de Reus.Enguany se celebrarà la tercera edició del FAR, amb un creixement maduratiu important i reforçant els seus eixos principals: diversitat de disciplines artístiques, integració social i cultura per a tothom.En aquesta edició el FAR s’inicia amb nous públics i formats. Per un costat la Música als Barris, amb una clara vocació integradora i social; per l’altre, les Nits Màgiques, per donar a conèixer disciplines minoritàries en espais patrimonials, i finalment, els macro-concerts per a tots els públics i a l’abast de tothom.Després del cicle Música als Barris, el FAR continuarà el dia 15 de juny, a la plaça de la Llibertat, amb un concert de gran format i adreçat a tot el públic amb els grups Buhos i Els Catarres. El concert, que tindrà entrada lliure i gratuïta, començarà a les 21:30 hores.El diumenge 30 de juny, a les 21 hores, a la plaça d’Anton Borrell hi haurà una actuació extraordinària, també de gran format, amb la reconeguda cantant Ana Belén. Les entrades d’aquest concert es posaran a la venda els propers dies a un preu que oscil·la entre els 45, 35 i 25 euros.Finalment, hi haurà l’actuació de Beth a l’Institut Pere Mata, els dies 4 de juliol. Les entrades per a aquest concert costaran 25 euros i sortiran a la venda juntament amb les del concert d’Ana Belén.