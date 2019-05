Aquest any s'ha augmentat el preu de la tapa i la consumició

Actualitzada 25/05/2019 a les 17:41

La Ganxet Pintxo esgota les darreres hores d’aquesta edició de primavera. Per això els representants del nou comitè executiu de la Cambra, encapçalats pel seu President, Jordi Just, i acompanyats per la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, han volgut testimoniar aquesta recta final de la ruta visitant un dels establiments més llorejats en les setze edicions celebrades fins a la data. Es tracta del Tapes i Tapes, del carrer Galió, regentat pels germans Marc i Roger Murtró i que ha esdevingut un dels punts de pelegrinatge d’aquesta edició pels seguidors de la Ganxet Pintxo.En aquest establiment s’ofereix la tapa Suquet-Curri de gamba amb llet de coco i mantega fumada, inspirada en la gastronomia de l’època modernista que ha marcat totes les creacions presentades en aquesta edició.Precisament el coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista, ha valorat positivament aquesta nova orientació de la ruta conscient, també, de la necessitat de ser atrevits per mantenir l’atractiu d’aquesta iniciativa. «Era el moment de pujar aquest esglaó, d’augmentar el nivell d’exigència. I, molt especialment, de donar resposta a les necessitats dels restauradors que, al cap i a la fi, són l’autèntica raó de ser d’aquesta ruta, atenent que és un operatiu que vam generar a partir de la seva pròpia demanda» ha apuntat Batista a l’hora de descriure l’objectiu dels canvis introduïts en aquesta edició i que comporten l’increment de la qualitat, la singularització de la ruta i, també, l’augment de preu de la tapa i la consumició, el primer que es produeix d’ençà que el 2011 es va inaugurar la ruta. Un augment necessari, atenent l’evolució dels preus durant aquests vuit anys i que anirà consolidant-se durant les properes edicions.Batista considera que hi haurà temps per valorar el conjunt de la ruta, pendents també de l’activitat d’aquestes últimes hores. Però apunta el convenciment que «malgrat que l’anàlisi ha de ser profund perquè també hi ha coses a millorar, és evident que la ruta està en la línia òptima i que en properes edicions es valorarà, encara més, l’oportunitat de les novetats incorporades».La Ganxet Pintxo Modernista és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el patrocini d’Estrella Damm i la col·laboració de l’Ajuntament de Reus a través de l’agència Reus Promoció.