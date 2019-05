La CEP de Tarragona mostra el seu desacord amb la sanció al mosso que va denunciar al mecànic de Reus

Acusa la Generalitat d'entrar «en una espiral per perseguir a tothom que no simpatitzi amb la causa independentista»

El Comitè Provincial de Tarragona de la Confederación Española de Policia ha emès un comunicat en el qual mostra el seu rebuig a la sanció que ha rebut el mosso que va denunciar al mecànic de Reus , Jordi Perelló, qui es va negar a reparar el cotxe d'una agent de la Policia Nacional El Comitè assegura que «acatem qualsevol decisió judicial» però acusa la Generalitat de Catalunya d'entrar «en una espiral per perseguir a tothom que no simpatitzi amb la causa independentista» i assegura que la sanció al mosso és fruit de la «venjança» en «no poder fer mal a la denunciant». Segons detallen en el comunicat, la dona del mosso sancionat forma part del cos de la Policia Nacional, i Jordi Perelló es va negar a arreglar-li el cotxe «perquè estava en contra de les forces i cossos de seguretat de l'Estat».El comunicat segueix atacant la Generalitat i assegura que aquesta institució «ha instaurat el sistema de la por entre els seus funcionaris», sent «permissiva amb aquells que es manifesten a favor de la causa independentista». Des de la CEP Tarragona asseguren que la Generalitat s'ha immiscit en un «litigi privat» i, seguint el comunicat, asseguren que «Si hi ha mala premsa, els mitjans del règim i els CDR clamen 'sang', la Generalitat els hi concedirà, sense importat qui en surti perjudicat».El CEP Tarragona reclama l'activació de la denominada «passarel·la» i donar «una sortida professional als policies que l'únic que volen és viure i treballar en pau».