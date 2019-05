Llauradó: «No sortim a pactar amb Pellicer, sortim a substituir-lo a l'alcaldia»

ERC aplega més de 200 persones en l’acte central a la plaça de la Llibertat i recorda que «no som l’oligarquia, no som Junts per Nosaltres Mateixos»

Actualitzada 24/05/2019 a les 10:34

Forcadell, Junqueras i Rovira

Més de 200 persones van assistir ahir, a la plaça de la Llibertat, a l’acte central de campanya d’ERC a Reus, on diversos membres de la llista i el diputat Gerard Gómez van fer costat a l’alcaldable republicana, Noemí Llauradó. Moltes de les intervencions van girar al voltant del valor d’ella com a «dona alcaldessa, la primera de Reus» i van parlar de «canvi de cicle» alhora que posaven en valor els més de 12.800 vots recollits el 28-A. Llauradó va referir-se directament a l’alcalde i candidat de Junts per Reus, Carles Pellicer, i va dir que «no anem a pactar amb ell, anem a substituir-lo a l’alcaldia».Poc abans, la presidenta local d’ERC i número 27 de la candidatura, Ester Alberich, ja havia apuntat que «nosaltres no som l’oligarquia de Reus, nosaltres no som Junts per Nosaltres Mateixos. No malbaratem els vostres vots ni tampoc convertirem la vostra confiança en retòrica». Llauradó l’havia succeït per expressar que «ara tenim una oportunitat d’or perquè Reus torni a tenir un govern republicà» i «la capacitat per fer seure en la mateixa taula les forces independentistes».«Aquest 26-M sortim a guanyar, amb confiança tot i que no amb autocomplaença», afegia la cap de llista, que apuntava que «percebem que la gent ens fa confiança, que reconeix la feina que hem fet des de les nostres regidories i el compromís que vam tenir amb l’1-O. I no els fallarem, no us fallarem». Llauradó també va llegir unes paraules de Carme Forcadell, on l’expresidenta del Parlament expressava que «em sento molt orgullosa de les dones d’ERC. Sé que tenim més dones que mai a les llistes, però encara en volem més».La cap de llista d’ERC també va tenir un record per a Oriol Junqueras, de qui va explicar que «el vaig anar a veure i em va dir que Reus no pot ser una excepció al mapa groc de Catalunya». A ell «tampoc el fallaré», afegia, i deia que «Reus demostrarà que no ens han vençut i que persistim mal que els pesi. Hem de ser una ciutat capdavantera i agosarada». Durant l’acte va projectar-se un vídeo on Marta Rovira, des de Ginebra, expressava que «fa temps que conec a la Noemí, una gran dona amb passó, coneixement i ganes de liderar».El diputat Gerard Gómez també va tenir un paper important a la plaça de la Llibertat, des d’on va recordar «afrontem aquestes eleccions en un context de no normalitat» i que, en el moment d’anar a les urnes, «el nostre vot té la mateixa capacitat que un guàrdia civil o un jutge. Quan agafem el sobre i dipositem el vot, tenim la capacitat de guanyar».El número 6 de la llista, Òscar Subirats, va pronunciar unes paraules on va assegurar que «fa anys que a Reus vivim la manca d’una mirada llarga i de planificació. Fa anys que s’improvisa. I ara és el moment de fer un canvi de cicle». La cinquena a la candidatura, Marina Berasategui, va centrar el seu discurs en destacar el valor de Llauradó com aspirant femenina a l’alcaldia i va dir que «podem tenir la primera alcaldessa», que «volem representar tota la ciutat» i que la candidata republicana podia fer de la capital del Baix Camp «una ciutat feminista».