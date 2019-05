La plaça de la Patacada es converteix en una piscina

El president de l'Associació de Veïns del Barri del Carme es queixa que «fa anys que demanem que s'arregli el desguàs i no hi ha manera»

La pluja que cau el matí d'aquest divendres a Reus ha convertit la plaça de la Patacada en una autèntica piscina. Així ho denuncia el president de l'Associació de Veïns del Barri del Carme, Josep Machado, qui afirma que «fa anys» que els veïns de la zona demanen que s'arregli el desguàs, ja que el seu mal funcionament fa que es produeixin situacions semblants a la d'avui cada cop que plou.«Els veïns fa anys que demanen que s'arregli el desguàs i no hi ha manera», afirma Machado, qui es pregunta «si no són capaços d'arreglar un desguàs, com volen governar la ciutat?». Els ciutadans lamenten que la plaça de la Patacada s'inundi per aquest problema i reclamen als dirigents que hi posin solucions.