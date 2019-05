El PSC proposa un pla de reducció de l'absentisme i el fracàs escolar

Martín critica Pellicer per la línia de P3 de la Isabel Besora: «Li van demanar reobrir-la i no va fer res»

Actualitzada 23/05/2019 a les 20:27

«Ara ja és alcalde, no ho sap?»

Per «garantir l’accés de la ciutadania a l’educació a partir de la igualtat d’oportunitats i l’equitat, perquè és un dels pilars de la cohesió i motor de progrés», l’alcaldable del PSC, Andreu Martín, va presentar públicament ahir algunes de les mesures que la formació planteja en aquest àmbit, com a part de l’eix per avançar més. Abans, però, va qualificar de «pèssima» la gestió que ha fet el govern actual en matèria educativa i que «ha donat com a resultat una segregació escolar molt preocupant, que cal revertir amb urgència». I va referir-se a l’eliminació de fins a onze grups de P3 d’escoles públiques en els darrers anys, a la disminució de grups a les escoles bressol, a la retirada de projectes que estaven aprovats i finançats com l’escola bressol La Sajolida i l’institut escola Els Ganxets, així com a les ràtios elevades que es donen a secundària.Per avançar més inclou un total de 103 mesures que busquen «fer avançar la ciutat cap a l’equilibri, la sostenibilitat, la participació, el progrés i la solidaritat». En l’àrea de la cohesió territorial, Martín va parlar de la creació del regidor de barri i de la necessitat d’invertir els mateixos recursos en tots els barris per tal que puguin oferir les mateixes oportunitats. En sostenibilitat, es va mostrar disposat a millorar l’ordenança de tinença d’animals per aconseguir una millor convivència amb la ciutadania i per augmentar el seu benestar, a desenvolupar una ordenança d’autoconsum energètic i a crear un pla de xoc per augmentar la recollida selectiva. I en l’àmbit de relació entre la ciutadania i l’administració, va posar de manifest la voluntat d’implicar tota la ciutadania en la transformació de la ciutat i l’elaboració d’un pla estratègic a deu anys vista. En educació, aposta per un pla immediat d’escolarització equilibrada que estigui a punt de cara a la preinscripció del curs vinent, un pla de reducció de l’absentisme i fracàs escolar, el retorn dels educadors socials a les escoles i la participació activa de les AMPA.L’alcaldable també va manifestar la seva perplexitat per les declaracions de Pellicer en relació a l’escola Isabel Besora, que va dir que «si és alcalde lluitarà per una nova línia de P3». «Ara ja és l’alcalde, que no ho sap?» es va preguntar. Martín va recordar que, durant la preinscripció, les famílies «ja li van demanar l’obertura de la línia i no hi va fer res», que «per al proper curs ja no hi és a temps» i que «en plena campanya electoral, la promesa ja no té cap credibilitat».