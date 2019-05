Una maleta oblidada obliga a desallotjar l'estació de trens de Reus

Els Mossos han activat els TEDAX per comprovar que hi ha al seu interior

Actualitzada 24/05/2019 a les 21:32

La zona de l'estació de tren de Reus ha estat desallotjada per la presència d'una maleta sospistosa. Els Mossos d'Esquadra ha confirmat a Diari Més, que la maleta es trobaba a l'exterior de l'estació d'Adif. Cap a les 19.30 hores, s'ha detectat la presència de l'objecte.Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la zona de vianants i no es deixa passar a vehicles. Els Mossos han activat els TEDAX per tal de revisar l'objecte i veure que conté.Finalment una usuària ha alertat a les autoritats que la maleta era seva i se l'havia oblidat a l'estació.